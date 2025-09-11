Китайцев заинтересовало выступление Сабины Алиевой

USD 1.7000
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла участие в международном семинаре на тему «Эффективная деятельность омбудсмена во имя благополучия людей», который прошел в китайском городе Нанкине.

В своем выступлении омбудсмен Сабина Алиева отметила развитие стратегических связей между Азербайджаном и Китаем, а также подчеркнула, что существуют широкие возможности для углубления сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека.

Она подробно рассказала о деятельности национального института по правам человека в Азербайджане, включая механизмы, позволяющие гражданам легко и беспрепятственно обращаться с жалобами, о проводимой правовой просветительской работе, а также о мерах по защите прав уязвимых групп населения.

Ее выступление было с интересом воспринято участниками международного семинара и получило высокую оценку.

