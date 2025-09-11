Судья идет во власть в Непале и обещает выборы

Бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки, чью кандидатуру на пост главы временного правительства поддержали армия и участники протестов после массовых беспорядков, рассчитывает провести выборы в течение года и передать власть. Об этом она сообщила в интервью телеканалу News18.

«Прежде всего, необходимо восстановить мир. Я не заявляю, что смогу провести масштабные экономические реформы. Моя миссия – организовать своевременные выборы и передать власть новому руководству», – подчеркнула Карки. Она отметила, что в сложившейся ситуации необходимо исключить любое финансовое влияние на исход голосования и обеспечить прозрачность выборов. По ее оценке, на их проведение может потребоваться от шести месяцев до одного года. «Но мы проведем их без задержек и передадим власть. Я не профессиональный политик, я судья и не имею долгосрочных политических амбиций», – пояснила Карки. При этом экс-председатель Верховного суда указала, что выборы могут способствовать появлению новых или более молодых лидеров, отражая дух современного молодежного движения. По ее словам, никто не будет лишен права баллотироваться. Она также предположила, что, возможно, появятся новые политические силы, а старые обновятся, чтобы принять участие в выборах.