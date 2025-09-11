USD 1.7000
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Судья идет во власть в Непале и обещает выборы

12:32

Бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки, чью кандидатуру на пост главы временного правительства поддержали армия и участники протестов после массовых беспорядков, рассчитывает провести выборы в течение года и передать власть. Об этом она сообщила в интервью телеканалу News18.

«Прежде всего, необходимо восстановить мир. Я не заявляю, что смогу провести масштабные экономические реформы. Моя миссия – организовать своевременные выборы и передать власть новому руководству», – подчеркнула Карки.

Она отметила, что в сложившейся ситуации необходимо исключить любое финансовое влияние на исход голосования и обеспечить прозрачность выборов. По ее оценке, на их проведение может потребоваться от шести месяцев до одного года.

«Но мы проведем их без задержек и передадим власть. Я не профессиональный политик, я судья и не имею долгосрочных политических амбиций», – пояснила Карки.

При этом экс-председатель Верховного суда указала, что выборы могут способствовать появлению новых или более молодых лидеров, отражая дух современного молодежного движения. По ее словам, никто не будет лишен права баллотироваться. Она также предположила, что, возможно, появятся новые политические силы, а старые обновятся, чтобы принять участие в выборах.

Сушила Карки

В свою очередь, портал Khabarhub отмечает, что Карки прибыла в штаб-квартиру армии в Катманду для переговоров с военным руководством. По данным издания, Карки сопровождал политический активист Дурги Прасая, выступающий за восстановление монархии. У входа в здание собрались большие толпы активистов молодежного движения «Поколение Z» и журналистов.

Накануне сообщалось о столкновениях у штаба армии между представителями различных групп движения «Поколение Z». Спор возник на фоне переговоров о назначении Карки временным премьер-министром. В качестве альтернатив протестующие предложили кандидатуры мэра Катманду Балена Шаха и главы города Дхаран Харка Сампанга.

Издание Kathmandu Post также сообщает о крупнейшем тюремном побеге в истории Непала. По данным полиции, более 15 тысяч заключенных сбежали из пенитенциарных учреждений страны во время массовых беспорядков. Массовые побеги были зафиксированы в 25 тюрьмах в различных городах. Среди беглецов — осужденные за убийства, изнасилования, похищения и торговлю людьми.

Департамент по управлению тюрьмами сообщил, что окончательные цифры пока уточняются. По всей стране мобилизованы силы безопасности для поиска и задержания беглецов в кратчайшие сроки.

На этом фоне армия Непала объявила о частичном смягчении комендантского часа в ряде городов. Жителям разрешено выходить из домов по неотложным делам в утренние часы — с 6:00 (4:15 по Баку) до 10:00 (8:15 по бакинскому времени), а также вечером — с 17:00 (15:15 по Баку) до 19:00 (17:15 по бакинскому времени).

«Комендантский час и запретительные меры, введенные для обеспечения безопасности населения, постепенно смягчаются в связи с улучшением общей ситуации», — говорится в заявлении армии.

Тем не менее ограничения сохраняются: они продолжают действовать с 10:00 (8:15 по Баку) до 17:00 (15:15 по Баку) и с 19:00 (17:15 по Баку) до 5:00 (3:15 по бакинскому времени) пятницы — с целью стабилизации обстановки.

На Зергерпалане бани не будет!
На Зергерпалане бани не будет!
13:44 290
Министр науки и образования о сборах денег в школах
Министр науки и образования о сборах денег в школах
13:44 295
Трамп потребовал оставить Катар в покое
Трамп потребовал оставить Катар в покое
13:27 601
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
13:15 583
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
13:15 986
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
13:07 679
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема; все еще актуально
10 сентября 2025, 23:29 5271
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
12:46 1447
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
12:16 1855
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
11:49 741
Армяне ждут американцев и турок
Армяне ждут американцев и турок
11:03 2305

