Судья идет во власть в Непале и обещает выборы

Бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки, чью кандидатуру на пост главы временного правительства поддержали армия и участники протестов после массовых беспорядков, рассчитывает провести выборы в течение года и передать власть. Об этом она сообщила в интервью телеканалу News18.
«Прежде всего, необходимо восстановить мир. Я не заявляю, что смогу провести масштабные экономические реформы. Моя миссия – организовать своевременные выборы и передать власть новому руководству», – подчеркнула Карки.
Она отметила, что в сложившейся ситуации необходимо исключить любое финансовое влияние на исход голосования и обеспечить прозрачность выборов. По ее оценке, на их проведение может потребоваться от шести месяцев до одного года.
«Но мы проведем их без задержек и передадим власть. Я не профессиональный политик, я судья и не имею долгосрочных политических амбиций», – пояснила Карки.
При этом экс-председатель Верховного суда указала, что выборы могут способствовать появлению новых или более молодых лидеров, отражая дух современного молодежного движения. По ее словам, никто не будет лишен права баллотироваться. Она также предположила, что, возможно, появятся новые политические силы, а старые обновятся, чтобы принять участие в выборах.
В свою очередь, портал Khabarhub отмечает, что Карки прибыла в штаб-квартиру армии в Катманду для переговоров с военным руководством. По данным издания, Карки сопровождал политический активист Дурги Прасая, выступающий за восстановление монархии. У входа в здание собрались большие толпы активистов молодежного движения «Поколение Z» и журналистов.
Накануне сообщалось о столкновениях у штаба армии между представителями различных групп движения «Поколение Z». Спор возник на фоне переговоров о назначении Карки временным премьер-министром. В качестве альтернатив протестующие предложили кандидатуры мэра Катманду Балена Шаха и главы города Дхаран Харка Сампанга.
Издание Kathmandu Post также сообщает о крупнейшем тюремном побеге в истории Непала. По данным полиции, более 15 тысяч заключенных сбежали из пенитенциарных учреждений страны во время массовых беспорядков. Массовые побеги были зафиксированы в 25 тюрьмах в различных городах. Среди беглецов — осужденные за убийства, изнасилования, похищения и торговлю людьми.
Департамент по управлению тюрьмами сообщил, что окончательные цифры пока уточняются. По всей стране мобилизованы силы безопасности для поиска и задержания беглецов в кратчайшие сроки.
На этом фоне армия Непала объявила о частичном смягчении комендантского часа в ряде городов. Жителям разрешено выходить из домов по неотложным делам в утренние часы — с 6:00 (4:15 по Баку) до 10:00 (8:15 по бакинскому времени), а также вечером — с 17:00 (15:15 по Баку) до 19:00 (17:15 по бакинскому времени).
«Комендантский час и запретительные меры, введенные для обеспечения безопасности населения, постепенно смягчаются в связи с улучшением общей ситуации», — говорится в заявлении армии.
Тем не менее ограничения сохраняются: они продолжают действовать с 10:00 (8:15 по Баку) до 17:00 (15:15 по Баку) и с 19:00 (17:15 по Баку) до 5:00 (3:15 по бакинскому времени) пятницы — с целью стабилизации обстановки.