НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора

Ульвия Худиева
13:15 987

Вопрос упразднения обучения на русском языке в Азербайджане не стоит на повестке дня, заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на сегодняшнем брифинге, посвященном новому учебному году.

Министр заявил, что понятия «русскоязычные школы» в Азербайджане не существует, есть азербайджанские школы, где преподают и на русском языке.

«Основная проблема заключается в дефиците учителей для русского сектора. Поэтому количество классов с русским языком обучения может сократиться. Однако вопрос полной ликвидации обучения на русском языке не стоит на повестке дня», - сказал министр.

