Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в августе снизились до одного из минимальных уровней с начала войны против Украины. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно отчету, российский энергосектор сталкивается с серьезными трудностями на фоне ударов украинских беспилотников по НПЗ и экспортной инфраструктуре, а также под давлением западных санкций.

По данным агентства, в августе экспортные доходы России сократились на $920 млн по сравнению с июлем и составили $13,51 млрд. Это объясняется снижением поставок нефти и нефтепродуктов, а также расширением скидки на сорт Urals — его стоимость опустилась до примерно $56 за баррель, что ниже установленного Западом ценового потолка в $60.

«Доходы России от экспорта нефти остаются близкими к пятилетнему минимуму, сокращая налоговые поступления и усугубляя экономический спад в России», – говорится в докладе агентства.

Как следует из отчета МЭА, в августе экспорт российской нефти и нефтепродуктов сократился на 70 тыс. б/с и составил 7,3 млн б/с. При этом поставки сырой нефти уменьшились на 30 тыс. баррелей, а нефтепродуктов — на 40 тыс. б/с. Кроме того, производство нефти в России снизилось на 30 тыс. б/с, достигнув 9,3 млн б/с, что соответствует квотам, установленным ОПЕК+.

С 2026 года в ЕС будет запрещен импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, что в ближайшие месяцы может привести к сокращению производства и изменению торговых маршрутов, отмечают в МЭА.

В рамках 18-го пакета санкций против России ЕС снизил потолок цены на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель – это решение вступило в силу 3 сентября.