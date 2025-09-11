Трамп потребовал оставить Катар в покое

Президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обязательства не наносить повторные удары по Катару после атаки на лидеров ХАМАС в Дохе. Об этом Axios сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

Нетаньяху не консультировался с Трампом или его ближайшими советниками до момента, когда ракеты уже были запущены. Удар вызвал гнев Белого дома и тревогу среди лидеров региона и всего мира.

По словам катарского премьера, его страна теперь пересмотрит партнёрство в сфере безопасности с Вашингтоном после этого акта «предательства». В интервью CNN он добавил, что лидеры стран Персидского залива обсуждают возможные шаги в ответ. Сам Нетаньяху публично не выражает сожаления и намекает, что может отдать приказ о новой атаке — несмотря на требование Трампа.

Советники президента США, по данным Axios, были искренне шокированы ударом по Катару — близкому союзнику Вашингтона и уже седьмой стране, по которой Израиль нанёс удары с 7 октября 2023 года.

«Я не в восторге от всей этой ситуации. Я был очень недоволен каждым её аспектом», — заявил Трамп журналистам во вторник вечером. Один из его соратников отметил, что поведение Нетаньяху и его доверенного лица Рона Дермера стало «неприятным напоминанием» о разногласиях, возникших у Трампа с израильским лидером во время его первого срока.

По данным американских чиновников, во вторник Трамп провёл два телефонных разговора с Нетаньяху. В первой беседе он выразил разочарование решением Израиля и недоумение по поводу его долгосрочных целей. «Это неприемлемо. Я требую, чтобы вы этого больше не повторяли», — сказал он, по сведениям двух источников.

После этого Трамп связался с эмиром Катара и премьер-министром, которые были в ярости. Бывший американский чиновник сообщил, что глава правительства Катара Мухаммед бин Абдурахман аль-Тани заявил представителям США: произошедшее он расценивает как предательство со стороны Израиля и США. По словам источника, в беседе со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом аль-Тани отметил, что после нападений сначала Ирана, а затем Израиля в течение полугода Катар проведёт «глубокую переоценку» сотрудничества с США и «возможно, найдёт других партнёров» для обеспечения своей безопасности.

В видеообращении, опубликованном в среду, Нетаньяху дал понять, что не исключает нового удара по Катару, если лидеры ХАМАС продолжат находиться в этой стране. «Я говорю Катару и всем странам, которые укрывают террористов: либо вы их изгоняете, либо предаёте правосудию. Потому что если этого не сделаете, мы сделаем это сами», — заявил он. По словам израильского премьера, атака на ХАМАС в Катаре была сопоставима с действиями США после 11 сентября. «Что сделала Америка после терактов? Она пообещала выследить террористов, где бы они ни находились. Вчера мы действовали по тому же принципу», — сказал он.

Несмотря на эти заявления, ранее после нападений 7 октября Нетаньяху сам просил Катар вести переговоры с ХАМАС и в течение многих лет позволял катарскому правительству направлять деньги движению.

В ответ премьер-министр Катара аль-Тани в интервью CNN заявил, что Нетаньяху должен «предстать перед судом» за нарушение международного права и назвал удар «государственным террором». Он подчеркнул, что в регионе обсуждается ответная реакция: «Весь Персидский залив находится под угрозой».

Лидеры в Европе и во многих странах мира также осудили атаку Израиля. ХАМАС утверждает, что удар оказался неудачным, так как его высшие руководители выжили. Точные данные о погибших и выживших пока неизвестны.