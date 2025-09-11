Латвия частично закрывает свое небо

Воздушное пространство Латвии в районе восточной границы будет закрыто с 11 сентября до 18 сентября с возможностью продления. Об этом сообщил министр обороны Андрис Спрудс на пресс-конференции, посвященной ситуации в воздушном пространстве Латвии.

Зона воздушного пространства у границы с Беларусью и Россией закрыта по рекомендации Национальных вооружённых сил (НВС) после оценки рисков.

Министр отметил, что события в Польше являются грубым нарушением воздушного пространства НАТО, и Латвия должна действовать соответствующим образом. Спрудс подтверждает, что в настоящее время прямой угрозы для Латвии нет, но превентивные меры необходимы. Он также подчеркнул, что к защите воздушного пространства и населения относятся очень серьезно, и службы действуют соответствующим образом. Также усилена миссия НАТО по воздушному патрулированию, которая готова к любым ситуациям. Спрудс считает, что Россия «проверяет устойчивость НАТО и Европы», включая Латвию, к вызовам.