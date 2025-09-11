USD 1.7000
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Латвия частично закрывает свое небо

13:29 244

Воздушное пространство Латвии в районе восточной границы будет закрыто с 11 сентября до 18 сентября с возможностью продления. Об этом сообщил министр обороны Андрис Спрудс на пресс-конференции, посвященной ситуации в воздушном пространстве Латвии.

Зона воздушного пространства у границы с Беларусью и Россией закрыта по рекомендации Национальных вооружённых сил (НВС) после оценки рисков.

Министр отметил, что события в Польше являются грубым нарушением воздушного пространства НАТО, и Латвия должна действовать соответствующим образом. Спрудс подтверждает, что в настоящее время прямой угрозы для Латвии нет, но превентивные меры необходимы. Он также подчеркнул, что к защите воздушного пространства и населения относятся очень серьезно, и службы действуют соответствующим образом. Также усилена миссия НАТО по воздушному патрулированию, которая готова к любым ситуациям. Спрудс считает, что Россия «проверяет устойчивость НАТО и Европы», включая Латвию, к вызовам.

На Зергерпалане бани не будет!
На Зергерпалане бани не будет!
13:44 300
Министр науки и образования о сборах денег в школах
Министр науки и образования о сборах денег в школах
13:44 304
Трамп потребовал оставить Катар в покое
Трамп потребовал оставить Катар в покое
13:27 606
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
13:15 589
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
13:15 995
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
13:07 685
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема; все еще актуально
10 сентября 2025, 23:29 5272
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
12:46 1453
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
12:16 1861
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
11:49 743
Армяне ждут американцев и турок
Армяне ждут американцев и турок
11:03 2307

