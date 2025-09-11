USD 1.7000
EUR 1.9888
RUB 2.0028
Подписаться на уведомления
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

У Пашиняна рассказали, что будет, если кочаряновцы придут к власти: «Начнут всех расстреливать»

13:38 286

Если сторонники экс-президента Армении Роберта Кочаряна придут к власти, они начнут «расстреливать всех несогласных». Об этом заявил вице-спикер парламента от партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян, обращаясь к оппозиции.

«Нет более странного зрелища, чем кочаряновский депутат, жалующийся на правосудие по «телефонному звонку». Я просто удивлён. А где вы были последние 30 лет? Ещё не родились? Возлагаете надежды на людей, которые тогда ещё не существовали? Надеетесь, что сегодняшние 18-летние юноши не помнят президентства Кочаряна и поверят, что он был святым, а дашнаки занимались святыми делами? Не беспокойтесь, у них есть родители и друзья, которые им всё расскажут» — подчеркнул Рубинян, комментируя заявления т.н. оппозиции об уголовном производстве по делу «ряженых в рясы террористов».

1 марта 2008 года в Ереване во время протестов были расстреляны 10 человек. В расследовании, документы которого получила BBC, фигурируют два бывших президента Армении — Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

На Зергерпалане бани не будет!
На Зергерпалане бани не будет!
13:44 305
Министр науки и образования о сборах денег в школах
Министр науки и образования о сборах денег в школах
13:44 307
Трамп потребовал оставить Катар в покое
Трамп потребовал оставить Катар в покое
13:27 606
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
13:15 591
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
13:15 996
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
13:07 686
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема; все еще актуально
10 сентября 2025, 23:29 5272
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
12:46 1454
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
12:16 1861
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
11:49 743
Армяне ждут американцев и турок
Армяне ждут американцев и турок
11:03 2308

ЭТО ВАЖНО

На Зергерпалане бани не будет!
На Зергерпалане бани не будет!
13:44 305
Министр науки и образования о сборах денег в школах
Министр науки и образования о сборах денег в школах
13:44 307
Трамп потребовал оставить Катар в покое
Трамп потребовал оставить Катар в покое
13:27 606
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
13:15 591
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
13:15 996
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
13:07 686
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема; все еще актуально
10 сентября 2025, 23:29 5272
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
12:46 1454
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
12:16 1861
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
11:49 743
Армяне ждут американцев и турок
Армяне ждут американцев и турок
11:03 2308
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться