У Пашиняна рассказали, что будет, если кочаряновцы придут к власти: «Начнут всех расстреливать»

Если сторонники экс-президента Армении Роберта Кочаряна придут к власти, они начнут «расстреливать всех несогласных». Об этом заявил вице-спикер парламента от партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян, обращаясь к оппозиции.

«Нет более странного зрелища, чем кочаряновский депутат, жалующийся на правосудие по «телефонному звонку». Я просто удивлён. А где вы были последние 30 лет? Ещё не родились? Возлагаете надежды на людей, которые тогда ещё не существовали? Надеетесь, что сегодняшние 18-летние юноши не помнят президентства Кочаряна и поверят, что он был святым, а дашнаки занимались святыми делами? Не беспокойтесь, у них есть родители и друзья, которые им всё расскажут» — подчеркнул Рубинян, комментируя заявления т.н. оппозиции об уголовном производстве по делу «ряженых в рясы террористов».

1 марта 2008 года в Ереване во время протестов были расстреляны 10 человек. В расследовании, документы которого получила BBC, фигурируют два бывших президента Армении — Роберт Кочарян и Серж Саргсян.