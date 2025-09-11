Министр науки и образования о сборах денег в школах

Обязательный сбор денег в школах под предлогом «фонда класса», «фонда школы» и т.д. абсолютно недопустим и незаконен, заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на пресс-конференции для журналистов.

По его словам, «если родители недовольны подобными фактами, они могут обратиться с официальной жалобой в министерство».

Министр также заявил, что никто не может насильно заставить родителей участвовать (в том числе и материально) в ремонте классных комнат их детей.

«Но, если родитель по своей воле хочет как-то помочь в ремонте для удобства своего ребёнка, это возможно и не запрещено», — добавил Амруллаев.

Он также отметил, что создание в школах английских секторов за государственный счёт не планируется.