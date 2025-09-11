USD 1.7000
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Министр науки и образования о сборах денег в школах

Обязательный сбор денег в школах под предлогом «фонда класса», «фонда школы» и т.д. абсолютно недопустим и незаконен, заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на пресс-конференции для журналистов.

По его словам, «если родители недовольны подобными фактами, они могут обратиться с официальной жалобой в министерство».

Министр также заявил, что никто не может насильно заставить родителей участвовать (в том числе и материально) в ремонте классных комнат их детей.

«Но, если родитель по своей воле хочет как-то помочь в ремонте для удобства своего ребёнка, это возможно и не запрещено», — добавил Амруллаев.

Он также отметил, что создание в школах английских секторов за государственный счёт не планируется.

Министр науки и образования о сборах денег в школах
Министр науки и образования о сборах денег в школах
Трамп потребовал оставить Катар в покое
Трамп потребовал оставить Катар в покое
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема; все еще актуально
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
Армяне ждут американцев и турок
Армяне ждут американцев и турок
