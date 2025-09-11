На Зергерпалане бани не будет!

В Ясамальском районе Баку зафиксирован факт незаконного использования архитектурного памятника местного значения. Речь идет о бане на улице Зергерпалан, которая находится под государственной охраной.

Ранее для ее эксплуатации был заключен договор аренды, однако решением Бакинского коммерческого суда он был расторгнут еще в июне 2023 года. Несмотря на это, объект продолжал использоваться незаконно.

В Службе охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры сообщили, что баня внесена в реестр памятников (инвентарный номер 3574). Там отметили, что использование и аренда объектов культурного наследия возможны только с согласия ведомства. В данном случае аренда и эксплуатация проводились без соответствующего разрешения.