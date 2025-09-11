USD 1.7000
EUR 1.9888
RUB 2.0028
Подписаться на уведомления
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

На Зергерпалане бани не будет!

Ульвия Худиева
13:44 310

В Ясамальском районе Баку зафиксирован факт незаконного использования архитектурного памятника местного значения. Речь идет о бане на улице Зергерпалан, которая находится под государственной охраной.

Ранее для ее эксплуатации был заключен договор аренды, однако решением Бакинского коммерческого суда он был расторгнут еще в июне 2023 года. Несмотря на это, объект продолжал использоваться незаконно.

В Службе охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры сообщили, что баня внесена в реестр памятников (инвентарный номер 3574). Там отметили, что использование и аренда объектов культурного наследия возможны только с согласия ведомства. В данном случае аренда и эксплуатация проводились без соответствующего разрешения.

На Зергерпалане бани не будет!
На Зергерпалане бани не будет!
13:44 311
Министр науки и образования о сборах денег в школах
Министр науки и образования о сборах денег в школах
13:44 311
Трамп потребовал оставить Катар в покое
Трамп потребовал оставить Катар в покое
13:27 608
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
13:15 594
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
13:15 1000
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
13:07 689
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема; все еще актуально
10 сентября 2025, 23:29 5272
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
12:46 1458
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
12:16 1862
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
11:49 744
Армяне ждут американцев и турок
Армяне ждут американцев и турок
11:03 2308

ЭТО ВАЖНО

На Зергерпалане бани не будет!
На Зергерпалане бани не будет!
13:44 311
Министр науки и образования о сборах денег в школах
Министр науки и образования о сборах денег в школах
13:44 311
Трамп потребовал оставить Катар в покое
Трамп потребовал оставить Катар в покое
13:27 608
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
13:15 594
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
13:15 1000
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
13:07 689
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема; все еще актуально
10 сентября 2025, 23:29 5272
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
12:46 1458
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
12:16 1862
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
11:49 744
Армяне ждут американцев и турок
Армяне ждут американцев и турок
11:03 2308
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться