В Америке разговаривают пистолеты

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
14:49 1083

Убийство в США известного правоконсервативного политика, 31-летнего Чарли Кирка, стало мировой сенсацией.

Как заявил американский президент Дональд Трамп, Кирк действительно был великолепным полемистом. Еще в 18 лет он основал организацию Turning Point и стал активно приводить людей в возрасте 18-21 года в правоконсервативный лагерь. Чаще всего мишенями для него, поклонника MAGA, становились университеты, в которых он не на жизнь, а на смерть сражался с левой идеологией. Во время последних выборов его агитация сильно помогла Трампу завоевать большинство в таком крупном неопределившемся штате, как Пенсильвания.

Трамп распорядился приспустить флаги США. Для президента убийство молодого соратника было глубокой личной трагедией. «Мы работаем сквозь слезы», - говорят сотрудники его администрации.

Кирк действительно был великолепным полемистом. Еще в 18 лет он основал организацию Turning Point и стал активно приводить людей в возрасте 18-21 года в правоконсервативный лагерь

Однако беда Америки в том, что это был не изолированный «черный момент», а, как пишут здешние СМИ, new dark normal - «новая темная нормальность».

Хотя может быть и не такая уж и новая, она была всегда. Но сейчас она становится рутиной. Политическое насилие растет два года подряд. Три месяца назад убийца в маске выстрелил в двух законодателей штата Миннесота, один был убит. А еще за два месяца до этого был подожжен дом губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, и это произошло ночью, когда он и его близкие спали. В среду на этой неделе был закончен отбор присяжных по делу Райана Рута, который в прошлом году покушался на жизнь Трампа в то время, когда тот играл в гольф.

«В демократических обществах всегда будут политические разногласия, но мы не можем позволить, чтобы эти разногласия решались с помощью насилия», - говорит бывшая конгрессвумен Габби Гиффордс. В 2011 году она сама стала жертвой покушения - пуля попала ей в голову, но она чудесным образом выжила. С тех пор, вот уже на протяжении 14 лет, Гиффордс выступает с призывами покончить с политическим экстремизмом. Она говорит, что от него страдают обе партии и у них есть моральное обязательство предпринимать эффективные меры, чтобы не допустить новых смертей.

Бывшая конгрессвумен Габби Гиффордс в 2011 году стала жертвой покушения - пуля попала ей в голову, но она чудесным образом выжила

«Новая темная нормальность» между тем накрыла не только избранных политиков, таких как Трамп и Гиффордс, но и политических активистов, как Кирк, который в последнее время получал многочисленные угрозы расправы. В группе опасности оказываются и многочисленные судьи. В 2022 году чудом избежал смерти член Верховного суда США Бретт Кавано.

При этом многие судьи решительно выступают против резкой риторики Белого дома, которая только порождает новые волны насилия. Сейчас Трамп, например, заявил, что «демонизация» оппонентов, обвинения со стороны «левых радикалов» в адрес активиста Чарли Кирка привели к новому акту «терроризма» в США.

Очередное политическое убийство, безусловно, вызовет новые ожесточенные споры в отношении необходимости ввести более жесткий контроль над оружием в стране. Но сколько их уже было в истории Америки, и никогда страна не продвигалась ни на йоту в решении этой проблемы.

Кстати, сам убитый инфлюэнсер был страстным защитником свободы для всех граждан США иметь оружие. «Я думаю, что стоит смириться с тем, что каждый год, к сожалению, будут гибнуть люди от огнестрельного оружия, чтобы у нас была Вторая поправка, защищающая другие данные нам Богом права, - заявил он недавно на мероприятии своей организации Turning Point USA. — Это разумное решение. Это рационально».

В атмосфере «новой темной нормальности» американским политикам, которым предлагают смириться, только и остается уповать на чудо

Получается, что он был убит во имя сакральной и неприкосновенной Второй поправки к Конституции. Сейчас решение о праве на оружие «рационально» выглядит как убийственно мрачная ирония над ним самим и другими жертвами политического насилия.

«Нет никаких оправданий политическому насилию в нашей стране, - говорит член Палаты представителей Стивен Скэлиз. – Это должно прекратиться».

Десятилетие назад Скэлиз весь в крови, хромая, покинул площадку для игры в бейсбол - нападавший выстрелил ему в бедро. Во время нападения на Капитолий протрамповских экстремистов 6 января 2021 года конгрессмена вновь чуть не убили – он спасся чудом.

В атмосфере «новой темной нормальности» американским политикам, которым предлагают смириться, только и остается уповать на чудо.

