Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Лукашенко поблагодарил Америку

Белорусский президент Александр Лукашенко поблагодарил США за снятие ряда санкций с Беларуси, передает БелТА.

«То, что они начали снимать санкции с нас — американцы, — спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно», — отметил Лукашенко на встрече с постпредом Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым.

По словам Лукашенко, снятие санкций не является главным направлением сотрудничества между Вашингтоном и Минском, однако оно «довлеет над экономикой, а экономика — это жизнь людей».

О снятии санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа» сообщил спецпредставитель президента США Джон Коул на встрече с Лукашенко 11 сентября. По словам Коула, соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп. В результате смягчения ограничений «Белавиа» сможет обслуживать свои самолеты Boeing и закупать необходимые комплектующие.

*** 15:43

Как уже сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Минске встречу с представителем президента США Джоном Коулом. В ходе беседы стороны обсудили вопрос освобождения заключенных в Беларуси.

«Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи, скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников, или как там… Политзаключенных и еще чего-то… Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально», — заявил Лукашенко.

«Я вам выскажу свою позицию. Она всем в Беларуси известна. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду интересно, мы ему можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений. Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп [говорить], большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем», — заявил Лукашенко.

В это же время посольство США в Вильнюсе сообщило, что в Беларуси освобождены 52 заключенных — сейчас они на пути в Литву. По словам президента Литвы, среди освобожденных есть граждане Литвы, Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции.

«Делегация США во главе с заместителем помощника президента Трампа Джоном Коулом направляется в Вильнюс после переговоров в Минске, 52 заключенных разных национальностей освобождены», — сообщил представитель посольства США в Литве.

Сообщается, что Дональд Трамп передал Александру Лукашенко письмо. Его доставил в Минск Джон Коул. «Уважаемый господин Лукашенко, Мелания присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения», — зачитал письмо член белорусской делегации на переговорах.

Лукашенко после этого рассмеялся и добавил: «При случае отметим! Хотя у нас не принято так в Беларуси».

Также в письме Трамп отметил победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. «Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями», — написал он. «Следит, молодец», — отреагировал Лукашенко.

В письме также содержатся пожелания здоровья и благополучия белорусскому президенту, а также уверенность в продолжении совместной работы: «Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Белоруссии».

Коул обратил внимание, что Трамп подписал письмо своим первым именем Donald. Как пояснил спецпосланник, это «особый знак дружбы». Трамп также подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома, сообщило государственное агентство БелТА. Александр Лукашенко в ответ сказал, что «постарается в долгу не остаться».

Представитель президента США сообщил, что американские власти хотят вернуть свое посольство в республику: «Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим», - цитирует БелТА представителя президента США. Коул не назвал конкретных дат возвращения посольства, так как это пока лежит в плоскости переговорного процесса. 

* * * 15:11

США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа», заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко представитель президента США Джон Коул.

«Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с президентом (США Дональдом) Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек.

Это решение было принято президентом (США), который сказал: «Сделайте это немедленно». В отношении «Белавиа». Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и Министерство торговли, и Министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято», - подчеркнул Коул.

22 августа Лукашенко заявлял журналистам, что никогда в ходе переговоров с американской стороной не просил США отменить санкции: «Не думаю, что вы страдаете из-за того, что у нас санкции на «Белавиа». В Китай летим, туда во все страны летим, по России летим. Самолеты все летают».

* * * 14:54 

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом, сообщает БелТА.

«Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи, скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то…. Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально», — сказал он.

