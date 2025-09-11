USD 1.7000
Путин управляет Россией из трех бункеров

The Wall Street Journal
14:55 2074

Три одинаковых бункера позволяют президенту России Владимиру Путину управлять страной, скрывая свое местонахождение от чиновников и спецслужб, утверждает The Wall Street Journal.

По данным издания, Путин руководит Россией из трех одинаковых конференц-залов, расположенных в разных регионах страны. Все кабинеты построены по единому плану и оборудованы до мельчайших деталей.

Даже расположение подставки для карандашей с двуглавым орлом на лакированном столе и десяти заостренных карандашей в кабинете идентично во всех трех помещениях. Кабинеты не имеют окон, что делает невозможным определение местоположения главы государства по внешним ориентирам.

Президент России избегает использования мобильных телефонов и редко выходит в интернет. Он проводит встречи через видеосвязь, используя плоский монитор на специальном мобильном стенде. Компьютеры в кабинетах остаются отключенными от сети или строго изолированными.

Инженеры Дирекции президентских коммуникаций поддерживают специальный режим связи, обеспечивающий шифрование звонков президента.

Именно из этих бункеров Путин управляет страной во время войны, отдавая приказы командирам на фронте в Украине и контролируя внутренние ограничения в России.

Чиновники, появляющиеся на экране во время видеовстреч, часто не знают, из какой из 11 часовых зон страны ведется звонок.

Персонал иногда сообщает о переезде президента в другой город, отправляет пустой кортеж в аэропорт и обманный самолет, после чего Путин появляется на видеоконференции, создавая иллюзию присутствия в другом месте, пишет The Wall Street Journal.

