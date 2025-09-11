Армения заявила еще об одном прогрессе с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая в парламенте, коснулся отношений с Азербайджаном.

По сообщению «Арменпресс», Мирзоян выделил подписание в Вашингтоне декларации и парафирование мирного договора, назвав их весьма важными событиями.

По словам Мирзояна, установление мира — это долгосрочный процесс, требующий внимательности, осторожности и последовательности. «…В процессе делимитации границы возможны новости», — сказал Мирзоян, добавив, что также продолжаются обсуждения с американскими партнерами, в частности, по совместным железнодорожным и другим инфраструктурным проектам.

Министр иностранных дел Армении полагает, что, хотя «проблемы сохранятся и после подписания мирного соглашения», риски возникновения конфликта минимизированы.