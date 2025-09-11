Пезешкиан видит новые возможности с Азербайджаном

Между иранской провинцией Ардебиль и Азербайджаном существует широкий потенциал для развития экономических связей.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с инвесторами и предпринимателями в провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе страны.

По его словам, Ардебиль, граничащий с Азербайджаном, обладает значительными возможностями, и при новом подходе к развитию региона можно решить многие экономические проблемы.

«В этом регионе с большими возможностями можно развивать экономику с помощью новой стратегии», — отметил Пезешкиан.

Сегодня президент Ирана также принял участие в мероприятиях, посвященных вводу в эксплуатацию ряда проектов в Ардебиле.