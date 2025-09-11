USD 1.7000
EUR 1.9888
RUB 2.0028
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Пезешкиан видит новые возможности с Азербайджаном

15:02 866

Между иранской провинцией Ардебиль и Азербайджаном существует широкий потенциал для развития экономических связей.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с инвесторами и предпринимателями в провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе страны.

По его словам, Ардебиль, граничащий с Азербайджаном, обладает значительными возможностями, и при новом подходе к развитию региона можно решить многие экономические проблемы.

«В этом регионе с большими возможностями можно развивать экономику с помощью новой стратегии», — отметил Пезешкиан.

Сегодня президент Ирана также принял участие в мероприятиях, посвященных вводу в эксплуатацию ряда проектов в Ардебиле.

«Это еще цветочки»: российские дроны направлялись к базе НАТО
«Это еще цветочки»: российские дроны направлялись к базе НАТО
16:12 766
«Перезагрузка» в отношениях Америки и Беларуси
«Перезагрузка» в отношениях Америки и Беларуси видео; обновлено 15:43
15:43 1447
Армяне и азербайджанцы будут торговать вместе
Армяне и азербайджанцы будут торговать вместе
12:57 4729
Трагедия французского бунта
Трагедия французского бунта горячая тема
15:24 944
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии: что известно
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии: что известно все еще актуально
12:20 5309
В Азербайджане ожидаются изменения тарифов на воду
В Азербайджане ожидаются изменения тарифов на воду
15:24 1834
В Америке разговаривают пистолеты
В Америке разговаривают пистолеты наша корреспонденция
14:49 1085
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании светская хроника
01:18 24267
F-35 сбивают российские дроны ракетами по цене спорткара
F-35 сбивают российские дроны ракетами по цене спорткара
15:03 1891
Армения заявила еще об одном прогрессе с Азербайджаном
Армения заявила еще об одном прогрессе с Азербайджаном
14:59 2031
Путин управляет Россией из трех бункеров
Путин управляет Россией из трех бункеров The Wall Street Journal
14:55 2080

ЭТО ВАЖНО

«Это еще цветочки»: российские дроны направлялись к базе НАТО
«Это еще цветочки»: российские дроны направлялись к базе НАТО
16:12 766
«Перезагрузка» в отношениях Америки и Беларуси
«Перезагрузка» в отношениях Америки и Беларуси видео; обновлено 15:43
15:43 1447
Армяне и азербайджанцы будут торговать вместе
Армяне и азербайджанцы будут торговать вместе
12:57 4729
Трагедия французского бунта
Трагедия французского бунта горячая тема
15:24 944
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии: что известно
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии: что известно все еще актуально
12:20 5309
В Азербайджане ожидаются изменения тарифов на воду
В Азербайджане ожидаются изменения тарифов на воду
15:24 1834
В Америке разговаривают пистолеты
В Америке разговаривают пистолеты наша корреспонденция
14:49 1085
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании светская хроника
01:18 24267
F-35 сбивают российские дроны ракетами по цене спорткара
F-35 сбивают российские дроны ракетами по цене спорткара
15:03 1891
Армения заявила еще об одном прогрессе с Азербайджаном
Армения заявила еще об одном прогрессе с Азербайджаном
14:59 2031
Путин управляет Россией из трех бункеров
Путин управляет Россией из трех бункеров The Wall Street Journal
14:55 2080
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться