F-35 сбивают российские дроны ракетами по цене спорткара

Пилоты истребителей F-35 сбивали российские дроны в воздушном пространстве Польши с помощью ракет стоимостью около 400 тысяч евро каждая. Об этом сообщает издание Bild.

Эксперты издания указывают, что использование современных истребителей F-35 против недорогих беспилотников выглядит нецелесообразным. По их данным, пилоты атаковали дроны с помощью ракет AIM-9 Sidewinder, стоимость каждой превышает 400 тыс. евро, тогда как цена российских дронов составляет всего несколько тысяч.

«В долгосрочной перспективе нет военного смысла использовать F-35 против беспилотников. Поэтому альянс рассматривает различные варианты противодействия российским провокациям», – рассказал Bild высокопоставленный офицер НАТО.

В ночь на 10 сентября Россия выпустила по территории Польши 19 ударных беспилотников, которые проникли в воздушное пространство страны через Украину и Беларусь. Польской системе ПВО удалось перехватить лишь четыре из них. Чтобы отразить угрозу, в воздух подняли истребители Польши и Нидерландов.

Позднее на польской территории были обнаружены обломки семи российских дронов, предположительно, моделей «Герань», а также неустановленной ракеты. В Москве заявили, что не наносили удары по польской территории, однако не объяснили, каким образом дроны оказались в польском воздушном пространстве.