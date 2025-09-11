USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

F-35 сбивают российские дроны ракетами по цене спорткара

15:03

Пилоты истребителей F-35 сбивали российские дроны в воздушном пространстве Польши с помощью ракет стоимостью около 400 тысяч евро каждая. Об этом сообщает издание Bild.

Эксперты издания указывают, что использование современных истребителей F-35 против недорогих беспилотников выглядит нецелесообразным. По их данным, пилоты атаковали дроны с помощью ракет AIM-9 Sidewinder, стоимость каждой превышает 400 тыс. евро, тогда как цена российских дронов составляет всего несколько тысяч.

«В долгосрочной перспективе нет военного смысла использовать F-35 против беспилотников. Поэтому альянс рассматривает различные варианты противодействия российским провокациям», – рассказал Bild высокопоставленный офицер НАТО.

В ночь на 10 сентября Россия выпустила по территории Польши 19 ударных беспилотников, которые проникли в воздушное пространство страны через Украину и Беларусь. Польской системе ПВО удалось перехватить лишь четыре из них. Чтобы отразить угрозу, в воздух подняли истребители Польши и Нидерландов.

Позднее на польской территории были обнаружены обломки семи российских дронов, предположительно, моделей «Герань», а также неустановленной ракеты. В Москве заявили, что не наносили удары по польской территории, однако не объяснили, каким образом дроны оказались в польском воздушном пространстве.

«Это еще цветочки»: российские дроны направлялись к базе НАТО
16:12
«Перезагрузка» в отношениях Америки и Беларуси
15:43
Армяне и азербайджанцы будут торговать вместе
12:57
Трагедия французского бунта
15:24
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии: что известно
12:20
В Азербайджане ожидаются изменения тарифов на воду
15:24
В Америке разговаривают пистолеты
14:49
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
01:18
F-35 сбивают российские дроны ракетами по цене спорткара
15:03
Армения заявила еще об одном прогрессе с Азербайджаном
14:59
Путин управляет Россией из трех бункеров
14:55

