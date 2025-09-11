«Халг Банк» увеличил уставный капитал

Уставный капитал ОАО «Халг Банк», одного из ведущих банков Азербайджана, увеличился на 31 002 762 маната и составил 446 599 506 манатов. Рост капитала обеспечен за счёт увеличения номинальной стоимости акций банка со 114,48 до 123,02 маната.

Увеличение уставного капитала направлено на обеспечение устойчивого развития банка и повышение эффективности политики управления рисками. Кроме того, этот шаг поддержит достижение целей, предусмотренных Стратегией развития банка на 2024–2026 годы, расширив его операционные возможности и потенциал кредитования.

Напомним, «Халг Банк», основанный в 2004 году и являющийся одной из динамично развивающихся и надёжных финансовых организаций региона, по итогам последнего квартала входит в число крупнейших частных банков страны с активами в размере 3,4 млрд манатов, кредитным портфелем 1,9 млрд манатов и депозитным портфелем 2,4 млрд манатов. «Халг Банк» предоставляет клиентам современные и доступные банковские услуги посредством различных каналов продаж, в том числе филиальную сеть, покрывающую всю страну. Банк, нацеленный в своей деятельности на удовлетворение потребностей клиентов, продолжает расширять ассортимент своих продуктов и услуг, применяя цифровые и инновационные бизнес-решения, а также совершенствуя уровень обслуживания.

Информацию о продуктах и услугах «Халг Банк» можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.