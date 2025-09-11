USD 1.7000
EUR 1.9888
RUB 2.0028
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

«Халг Банк» увеличил уставный капитал

15:06 346

Уставный капитал ОАО «Халг Банк», одного из ведущих банков Азербайджана, увеличился на 31 002 762 маната и составил 446 599 506 манатов. Рост капитала обеспечен за счёт увеличения номинальной стоимости акций банка со 114,48 до 123,02 маната.

Увеличение уставного капитала направлено на обеспечение устойчивого развития банка и повышение эффективности политики управления рисками. Кроме того, этот шаг поддержит достижение целей, предусмотренных Стратегией развития банка на 2024–2026 годы, расширив его операционные возможности и потенциал кредитования.

Напомним, «Халг Банк», основанный в 2004 году и являющийся одной из динамично развивающихся и надёжных финансовых организаций региона, по итогам последнего квартала входит в число крупнейших частных банков страны с активами в размере 3,4 млрд манатов, кредитным портфелем 1,9 млрд манатов и депозитным портфелем 2,4 млрд манатов. «Халг Банк» предоставляет клиентам современные и доступные банковские услуги посредством различных каналов продаж, в том числе филиальную сеть, покрывающую всю страну. Банк, нацеленный в своей деятельности на удовлетворение потребностей клиентов, продолжает расширять ассортимент своих продуктов и услуг, применяя цифровые и инновационные бизнес-решения, а также совершенствуя уровень обслуживания.

Информацию о продуктах и услугах «Халг Банк» можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.

«Это еще цветочки»: российские дроны направлялись к базе НАТО
«Это еще цветочки»: российские дроны направлялись к базе НАТО
16:12 773
«Перезагрузка» в отношениях Америки и Беларуси
«Перезагрузка» в отношениях Америки и Беларуси видео; обновлено 15:43
15:43 1449
Армяне и азербайджанцы будут торговать вместе
Армяне и азербайджанцы будут торговать вместе
12:57 4733
Трагедия французского бунта
Трагедия французского бунта горячая тема
15:24 946
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии: что известно
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии: что известно все еще актуально
12:20 5309
В Азербайджане ожидаются изменения тарифов на воду
В Азербайджане ожидаются изменения тарифов на воду
15:24 1837
В Америке разговаривают пистолеты
В Америке разговаривают пистолеты наша корреспонденция
14:49 1088
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании светская хроника
01:18 24269
F-35 сбивают российские дроны ракетами по цене спорткара
F-35 сбивают российские дроны ракетами по цене спорткара
15:03 1893
Армения заявила еще об одном прогрессе с Азербайджаном
Армения заявила еще об одном прогрессе с Азербайджаном
14:59 2036
Путин управляет Россией из трех бункеров
Путин управляет Россией из трех бункеров The Wall Street Journal
14:55 2080

ЭТО ВАЖНО

«Это еще цветочки»: российские дроны направлялись к базе НАТО
«Это еще цветочки»: российские дроны направлялись к базе НАТО
16:12 773
«Перезагрузка» в отношениях Америки и Беларуси
«Перезагрузка» в отношениях Америки и Беларуси видео; обновлено 15:43
15:43 1449
Армяне и азербайджанцы будут торговать вместе
Армяне и азербайджанцы будут торговать вместе
12:57 4733
Трагедия французского бунта
Трагедия французского бунта горячая тема
15:24 946
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии: что известно
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии: что известно все еще актуально
12:20 5309
В Азербайджане ожидаются изменения тарифов на воду
В Азербайджане ожидаются изменения тарифов на воду
15:24 1837
В Америке разговаривают пистолеты
В Америке разговаривают пистолеты наша корреспонденция
14:49 1088
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании светская хроника
01:18 24269
F-35 сбивают российские дроны ракетами по цене спорткара
F-35 сбивают российские дроны ракетами по цене спорткара
15:03 1893
Армения заявила еще об одном прогрессе с Азербайджаном
Армения заявила еще об одном прогрессе с Азербайджаном
14:59 2036
Путин управляет Россией из трех бункеров
Путин управляет Россией из трех бункеров The Wall Street Journal
14:55 2080
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться