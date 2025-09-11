USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Молитва спасла: ХАМАС покинул здание за минуты до удара Израиля

Руководству палестинского движения ХАМАС удалось избежать гибели в результате удара израильских ВВС по Дохе, поскольку незадолго до атаки оно покинуло здание, оставив внутри свои мобильные телефоны. Об этом сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на арабские источники.

По данным издания, незадолго до удара лидеры ХАМАС внезапно покинули здание, чтобы совершить послеполуденную молитву, при этом оставили мобильные телефоны на месте. Как отмечается, именно сигналы этих устройств могли быть использованы израильскими военными для наведения высокоточного оружия, что, согласно источникам, могло привести к промаху и спасению находившихся там лиц.

9 сентября в Дохе произошла серия взрывов. Пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС при поддержке Службы общей безопасности нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД, погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сотрудника катарских сил безопасности и сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хайи.

