Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Акела промахнулся

кипящий котел – Ближний Восток
Айдын Керимов, автор haqqin.az
15:13 1553

Ситуация вокруг атаки Израиля на руководство ХАМАС в Дохе превратилась в серьезный вызов не только для ближневосточной стабильности, но и для отношений между Вашингтоном и Иерусалимом.

По данным The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, президент Дональд Трамп провёл жёсткий разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, выразив недовольство тем, что о нападении на Катар он узнал не от израильского лидера, а от собственных военных. Американский президент счёл решение атаковать союзное государство, играющее ключевую посредническую роль в переговорах с ХАМАС, «неразумным» и раскритиковал Нетаньяху за то, что тот поставил союзника США перед фактом.

Жесткий разговор Трампа с Нетаньяху

Нетаньяху, в свою очередь, оправдывал свои действия тем, что у него было слишком мало времени для нанесения удара и он не мог позволить себе упустить момент. Однако даже в израильских кругах признают, что сам Нетаньяху не был уверен в результативности атаки: когда Трамп позже спросил его, оправдала ли себя операция, премьер-министр Израиля признал, что ответа на этот вопрос у него нет. ХАМАС же в своей официальной реакции заявил о провале нападения.

Разочарование в Белом доме по отношению к израильскому премьеру нарастает. Американские чиновники отмечают, что Нетаньяху предпринимает слишком много агрессивных шагов, не согласовывая их с США. В их числе называют войну с Ираном и повторяющиеся атаки на хуситов в Йемене, что противоречит заявленным целям Трампа в регионе. Один из источников The Wall Street Journal охарактеризовал поведение израильского премьера как «манипуляцию», когда Вашингтон ставят перед свершившимся фактом, вынуждая реагировать на уже созданный кризис.

Мона Якобян, директор программы по Ближнему Востоку Центра стратегических исследований в Вашингтоне, заявила, что израильская атака в Дохе «подрывает планы Трампа на Ближнем Востоке». При этом эксперт подчеркнула, что сам президент несёт часть ответственности за ситуацию: его «нестабильный подход» позволил союзникам действовать по собственному усмотрению.

Цена за выстрел по Дохе

Для Трампа ключевым приоритетом остаётся завершение войны в Газе, которая длится уже третий год. По словам американских источников, президент хотя бы рассчитывал на снижение интенсивности бомбардировок, так как документальные свидетельства разрушений в Газе серьёзно бьют по международному имиджу Израиля и создают дополнительное давление на США.

На фоне этих разногласий Нетаньяху сделал публичное заявление, в котором напомнил Катару и другим странам о событиях 11 сентября 2001 года в США, проводя прямую параллель с нападением ХАМАС 7 октября.

Однако в самом Катаре реакция была противоположной. Премьер-министр Мухаммед аль-Тани заявил, что Нетаньяху «ведёт Ближний Восток к хаосу» и подвергает опасности весь Персидский залив. Он обвинил израильского премьера в подрыве любых попыток к мирному урегулированию и добавил, что после атаки в Дохе надежды на освобождение заложников практически исчезли.

Эмир доволен Трампом

Аль-Тани подчеркнул, что именно Нетаньяху должен быть привлечён к ответственности, напомнив, что Международный уголовный суд уже ведёт расследование в отношении него. В то же время катарский премьер сослался на поддержку Трампа, отметив: «То, что мы услышали от президента США, — это мощный сигнал, в котором он подтвердил свою приверженность Катару и заявил, что нападение для него неприемлемо».

Таким образом, операция в Дохе не только продемонстрировала решимость Израиля добиваться своих целей, но и обострила противоречия между союзниками. Для Трампа, стремящегося контролировать дипломатический процесс и удерживать союзников в рамках собственных планов, действия Нетаньяху стали испытанием, которое очерчивает пределы американского влияния на ближневосточную политику. Ситуация также обозначила новые линии раскола: Катар усилил критику Израиля, ХАМАС заявил о провале атаки, а международные эксперты заговорили о том, что подобные шаги подрывают перспективы переговоров и усиливают риск хаоса в регионе.

