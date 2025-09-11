В Азербайджане ожидаются изменения тарифов на воду

Об этом сообщил начальник Государственной службы контроля за охраной водных ресурсов Рафиг Асланов.

В Азербайджане в будущем планируется ввести дифференцированные тарифы на воду для разных категорий потребителей.

По его словам, цель инициативы — обеспечить справедливое распределение: поддержать малообеспеченные семьи и одновременно установить отдельные условия для предпринимателей, расходующих больше воды.

«Речь идет не о повышении цен, а о введении различий между категориями потребителей. Решение о возможном изменении тарифов находится в компетенции соответствующих органов», — подчеркнул Асланов.

Среди приоритетов он также назвал предотвращение неэффективного использования водных ресурсов, усиление контроля за трансграничными реками, правильный учет водоёмов, защиту окружающей среды, а также повышение уровня информированности населения и предпринимателей.