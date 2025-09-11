Трагедия французского бунта

В Париже возводятся баррикады, на Северном вокзале вспыхнули столкновения с полицией, а в Лионе, Марселе и Тулузе ситуация накалена до предела. Власти бросили против протестующих 80 тысяч жандармов, но масштабы выступлений свидетельствуют о том, что социальное недовольство постепенно перерастает в хронический кризис. Причем все это совпало с политическим шатанием на самом верху.

Назначение премьер-министром бывшего министра обороны Себастьяна Лекорню не вызвало в народе особого энтузиазма — лишь 15 процентов французов поддержали эту кандидатуру. Это уже пятый премьер за два года, и для президента Макрона, чей собственный рейтинг упал до 18 процентов, это выглядит как очередная попытка затянуть время. Его предыдущий премьер, Франсуа Байру, пал жертвой финансовых споров: он предложил сокращать дефицит бюджета за счёт бюджетников и пенсионеров, что стало его политическим самоубийством.

Истоки нынешнего движения лежат в недавних инициативах правого бизнесмена Жюльена Мариссо, выступившего в мае с радикальной программой — народный контроль над внешним долгом, перестройка экономики и отставка президента Макрона. Тогда его проект казался утопией, но неожиданно к нему примкнули левые и радикально левые силы. Бывшие активисты «жёлтых жилетов», «красные» профсоюзы, «Молодые коммунисты» и партия Жан-Люка Меланшона «Непокорённая Франция» перехватили инициативу и сделали движение своим инструментом.

Но каков результат? Мы видим улицы, заполненные энергией, лозунгами, требованиями, но мы не видим ни организации, ни лидера, ни чёткой идеологии. Всё это превращает ярость социального протеста в кратковременный всплеск эмоций. Вспомним движение «жёлтых жилетов», которые месяцами будоражили Францию, но так ничего и не изменили. Похоже, что нынешний протест рискует повторить их судьбу.