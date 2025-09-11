USD 1.7000
«Это еще цветочки»: российские дроны направлялись к базе НАТО

16:12

Пять российских дронов, которые накануне нарушили воздушное пространство Польши, направлялись к базе НАТО. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что накануне вечером состоялся внутренний брифинг НАТО по вопросам безопасности, на котором обсуждалось, как в среду почти два десятка российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши. Согласно предварительному польскому расследованию, пять беспилотников направлялись по прямой линии к базе НАТО, через которую альянс осуществляет поставки военной помощи Украине. В НАТО предполагают, что это было сделано для проверки скорости реагирования и ресурсов альянса, которые он будет использовать для борьбы с беспилотниками, пишет Welt.

Прямая атака, по данным издания, не рассматривается, поскольку среди обломков беспилотников, обнаруженных в среду, не было найдено взрывчатых устройств. «Пока что НАТО не рассматривает это… как преднамеренную атаку, но в совокупности с другими недавними действиями России в «серой зоне» это наводит на мысль, что она пытается проверить, где проходят красные линии НАТО», – приводит The Moscow Times слова Мэрион Мессмер, старшего научного сотрудника британского Chatham House.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) пишут, что, учитывая большое количество дронов, это, скорее всего, была целенаправленная акция России: «За одну ночь с 9 на 10 сентября в Польшу проникло не менее 19 беспилотников, что примерно в три раза превышает количество тех, что упали на территории Польши [до этого] за все время войны. Маловероятно, что такое количество беспилотников могло войти в воздушное пространство Польши случайно, в результате технической ошибки или ошибки оператора».

Россия, по-видимому, готовила такое вторжение не один месяц, и это «еще раз указывает на то, что это не случайность и не результат вмешательства украинских средств радиоэлектронной борьбы», отмечает ISW. Как отмечают эксперты, Россия, по-видимому, пытается оценить оборонные возможности и реакцию Польши и НАТО в надежде применить извлеченные уроки в будущих сценариях конфликта с альянсом.

 «Неприемлемо», что дроны вообще смогли проникнуть в воздушное пространство НАТО: это означает, что альянс реагирует на угрозу, а не сдерживает ее, как следовало бы, сказал Reuters Петер Батор, бывший посол Словакии в НАТО. А если бы на территорию альянса вошли иностранные войска, а не залетели дроны, задал он риторический вопрос: «Между дронами и солдатами разница невелика».

Значительная часть найденных в Польше дронов – это аппараты типа разведывательных беспилотников «Герань», некоторые без камер. Они также часто используются российской армией в качестве приманок, так как похожи на «шахеды», отмечает ISW. В борьбе с этими дешевыми дронами альянс задействовал многомиллионную (и даже миллиардную) технику в нескольких странах, что поднимает вопрос о том, насколько он подготовлен к ведению войны нового типа, в которой активно применяются беспилотные летательные аппараты в огромных количествах. Прилет 19 дронов в Польшу – «это еще цветочки по сравнению с тем, что украинцы испытывают каждую ночь», написал Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.

