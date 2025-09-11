Спецслужбы Грузии задержали граждан Украины

По информации ведомства, 10 сентября грузовой автомобиль Mercedes-Benz с украинскими номерными знаками, следовавший из Украины через Румынию и Болгарию, пересек границу Грузии со стороны Турции и въехал в страну через контрольно-пропускной пункт Сарпи.

«В результате его остановки и проверки в заранее замаскированных тайниках автомобиля было обнаружено 2,4 кг взрывчатого вещества «гексоген». Общественности поясняем, что речь идет о веществе, более мощном, чем тротил», – заявил заместитель главы СГБ Лаша Маградзе на брифинге.

В ведомстве говорят, что пока неизвестно, являлась ли Грузия конечным пунктом или использовалась как транзитная территория: «Следствие продолжится для установления конечного назначения изъятой взрывчатки: готовился ли теракт на территории страны, использовалась ли Грузия как транзитный коридор или имелась иная цель. Соответственно, будет уточнена правовая квалификация действий задержанных, и при необходимости общественность получит дополнительную информацию».

По данным СГБ, взрывчатое вещество было передано на территории Украины гражданину Украины М. С., водителю автомобиля, неустановленным лицом, которое спрятало его в замаскированных бочках и пояснило, что после пересечения грузинской границы груз должен будет забрать другой человек. Позже был задержан еще один гражданин Украины – Д. Ж., который встретился с водителем и получил спрятанное в тайниках взрывчатое вещество.

При обысках изъяты восемь мобильных телефонов, компьютер, электронные носители информации, значительная сумма денег, SIM-карты различных иностранных операторов, а также наркотическое средство «кокаин».

Расследование ведется по статье 236 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей незаконное приобретение, хранение и перевозку взрывчатых веществ. Кроме того, задержанным будет предъявлено обвинение по статье 260, касающейся наркотических средств, изъятых в ходе обысков.