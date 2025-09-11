Лукашенко: Украина и Европа войну не выиграют

«То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать. Мы уже не раз обсуждали это с президентом России. Вопрос за европейцами и Зеленским. Они думают, что в Украине смогут выиграть войну. Этого никогда не будет», — сказал Лукашенко.

Комментируя ситуацию с беспилотниками, он отметил: «Ты видишь, что происходит в последнее время. Беспилотники туда залетели. Даже нас упрекали. Но они к нам не летели. Мы видели их направление. Все, что могли, мы уничтожили. Но несколько осталось. Мы заранее проинформировали Польшу. И что в ответ получили? Слушайте, как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте. Наверное, хотят, чтобы мы реагировали».

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не заинтересована в конфликтах: «Я тысячу раз говорил: мы не хотим войн и закрытия границ. Но если нас будут ставить перед фактом — мы вынуждены будем реагировать».