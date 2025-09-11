Зеленский призывает союзников дать России «жесткий ответ»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников к «более жесткому ответу» на нарушение Россией воздушного пространства Польши. Об этом он заявил на совместной с президентом Финляндии пресс-конференции.

По мнению президента Украины, эти действия со стороны России — попытка отвлечь внимание от передачи Киеву систем ПВО накануне зимы.

Зеленский заявил, что Украина предлагает европейским соседям совместную программу финансирования и производства дронов-перехватчиков, так как ракетные системы слишком дороги, чтобы использовать их против более дешевых беспилотников.