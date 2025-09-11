USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Зеленский призывает союзников дать России «жесткий ответ»

16:37 766

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников к «более жесткому ответу» на нарушение Россией воздушного пространства Польши. Об этом он заявил на совместной с президентом Финляндии пресс-конференции.

По мнению президента Украины, эти действия со стороны России — попытка отвлечь внимание от передачи Киеву систем ПВО накануне зимы.

Зеленский заявил, что Украина предлагает европейским соседям совместную программу финансирования и производства дронов-перехватчиков, так как ракетные системы слишком дороги, чтобы использовать их против более дешевых беспилотников.

США сбросили бомбы у границы с Россией
США сбросили бомбы у границы с Россией
19:04 378
Армении о ненужности Минской группы ОБСЕ
Армении о ненужности Минской группы ОБСЕ
18:55 282
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане ФОТО
18:22 1183
Акела промахнулся
Акела промахнулся кипящий котел – Ближний Восток
15:13 3030
Как российские спецслужбы промотали деньги Кремля в Азербайджане
Как российские спецслужбы промотали деньги Кремля в Азербайджане сенсационные факты
15:45 5526
В Америке разговаривают пистолеты
В Америке разговаривают пистолеты наша корреспонденция, все еще актуально
14:49 1651
У рубля дела плохи
У рубля дела плохи
17:46 2033
Громкие аресты в Грузии
Громкие аресты в Грузии обновлено 17:22
17:22 2059
Анкарский суд вынес решение в пользу Имамоглу и Челика
Анкарский суд вынес решение в пользу Имамоглу и Челика
17:17 1900
В Турции подтвердили: обучаем сирийских военных
В Турции подтвердили: обучаем сирийских военных
16:52 1002
Лукашенко: Украина и Европа войну не выиграют
Лукашенко: Украина и Европа войну не выиграют
16:36 1770

