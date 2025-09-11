В Турции подтвердили: обучаем сирийских военных

По его словам, Анкара, помимо военной подготовки, оказывает сирийской армии консультативную и техническую помощь в рамках ее восстановления. Актюрк подчеркнул, что все действия Турции в Сирии ведутся в соответствии с международным правом и правом на самооборону.

Министерство обороны Турции подтвердило сообщения западных СМИ о том, что турецкие военные приступили к подготовке сирийских военнослужащих. На пресс-конференции 11 сентября представитель ведомства контр-адмирал Зеки Актюрк сообщил, что после подписания 13 августа 2025 года «Меморандума о совместной подготовке» стартовали первые учения.

Британские СМИ писали, что около 300 сирийцев проходят обучение на двух турецких базах. В ближайшее время Анкара намерена подготовить до 5 тысяч военнослужащих и полицейских, а затем довести это число до 20 тысяч.

Соглашение рассматривается как первый шаг к восстановлению сирийских вооруженных сил. Турция обещает помочь Дамаску создать современную армию, предоставляя обучение и технику. В июле сирийское правительство обратилось к Анкаре за военной помощью после столкновений на юге страны и ударов Израиля по Дамаску.

Эксперты отмечают, что августовское соглашение не предусматривает размещение турецких войск на сирийских базах. Однако источники haqqin.az в Анкаре сообщают, что стороны обсуждают более широкий оборонный пакт, который может включать размещение турецких военных на трех ключевых объектах. Переговоры близки к завершению, и подписание ожидается в ближайшие месяцы.

Тем временем сохраняются опасения, что, несмотря на договоренности Турции и Израиля о предотвращении прямых столкновений, в Сирии могут произойти инциденты. Ночью 8 сентября израильские самолеты нанесли удары по целям в Латакии и Хомсе, включая склады боеприпасов.

Источник в израильских силовых структурах сообщил «Аль-Арабии», что ударами были уничтожены склады с турецкими ракетами и переброшенные в Хомс системы ПВО. «Турция пытается втянуть нас в нежелательный конфликт», — заявил источник, добавив, что Израиль продолжает переговоры с Дамаском, но готов применить силу при угрозе. По его словам, Израиль будет уничтожать любые угрозы своей безопасности.

В свою очередь, контр-адмирал Зеки Актюрк назвал утверждения о том, что Израиль якобы наносит удары по позициям ВС Турции в Сирии, безосновательными. «Никаких инцидентов с нашими войсками или техникой не зафиксировано», — заявил он, подчеркнув, что подобные сообщения — дезинформация. По его словам, «Израиль распространяет ложные сведения через соцсети», и ориентироваться следует только на официальные источники.