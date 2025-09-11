Громкие аресты в Грузии

USD 1.7000
Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе задержан за коррупцию, заявила Служба государственной безопасности Грузии.

«За злоупотребление должностными полномочиями и по факту легализации незаконных доходов, чему сопутствовало получение дохода в особо крупном размере, на основании постановления суда задержан бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе», - говорится в заявлении ведомства.

Джуаншер Бурчуладзе

* * * 17:12

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала одного из лидеров оппозиционной партии «Единство – Национальное движение» Левана Хабеишвили. Об этом сообщил журналист Миша Мшвилдадзе.

Леван Хабеишвили

В СГБ подтвердили факт задержания, не раскрыв подробностей. Позже в ведомстве состоится брифинг.

Ранее Леван Хабеишвили анонсировал «мирную революцию» на 4 октября, когда в стране запланированы выборы в органы местного самоуправления. «Нацдвижение», основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили, голосование бойкотирует.

5 сентября президент Михаил Кавелашвили помиловал лидеров партии «Лело» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. В заключении остаются оппозиционные политики Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе. Под стражей находится и бывший президент Михаил Саакашвили, который, согласно последнему приговору, останется в тюрьме до 1 апреля 2034 года.

