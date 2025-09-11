Анкарский суд вынес решение в пользу Имамоглу и Челика

Анкарский суд по гражданским делам 3-й инстанции отклонил требование о признании недействительным конгресса стамбульского отделения Республиканской народной партии (РНП), состоявшегося 8 октября 2023 года. Суд также отказал в объединении дела по конгрессу в Стамбуле с делом о съезде РНП.

Кроме того, суд в Анкаре отклонил ходатайства о допросе свидетелей, указав, что «существо дела и предъявленные обвинения не имеют законных оснований и не могут быть доказаны свидетельскими показаниями».

На конгрессе стамбульского отделения РНП 8 октября 2023 года председателем был избран Озгюр Челик, однако после конгресса появились обвинения в «фальсификации голосов». 45-й суд по гражданским делам Стамбула ранее вынес решение об отстранении Озгюра Челика и нынешнего руководства от должностей. Суд Стамбула постановил, что временный руководящий состав в лице бывшего заместителя председателя РНП Гюрселя Текина, а также Зеки Шена, Хасана Бабаджана, Мюдждата Гюрбюза и Эркана Нарсапа будет исполнять обязанности руководства стамбульского отделения партии в качестве меры предосторожности.

Решения как стамбульского, так и анкарского суда могут быть обжалованы в апелляционном порядке.