У рубля дела плохи

Российский рубль в четверг, 11 сентября, дешевел на Московской бирже, обновляя многомесячные минимумы к доллару, евро и юаню, пишет The Moscow Times.

В четверг на внебиржевом рынке впервые с февраля курс европейской валюты поднимался выше 100 рублей — сделки проходили по 100,3850 рубля за евро. Внебиржевой курс доллара обновил рекорд с 10 апреля — 85,91 рубля. Курс юаня на Мосбирже добрался до отметки 12,05 — самой высокой с 10 марта.

Инвестбанкир Евгений Коган заявил, что рубль продолжает «лететь в бездну», Настолько продолжительного снижения рубля — 8 дней подряд — рынок не видел с декабря 2022 года, а относительно показанных летом минимумов доллар подорожал почти на 10 рублей (12%), евро — на 12 рублей (13%), юань стал дороже на 1,2 рубля (11%).

До конца года рубль может снизиться до 90-95 рублей за доллар, прогнозирует Дмитрий Сергеев, главный инвестсоветник ИК «Велес Капитал».