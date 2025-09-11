Лагерь для азербайджанской молодежи в Грузии

В Дманисском районе Грузии действовал Летний лагерь с участием азербайджанской молодежи, проживающей в этой стране. В лагере приняли участие 25 молодых людей, живущих в Марнеули, Рустави, Лагодехи, Болниси, Гардабани, Сагареджо и Дманиси. Как сообщает haqqin.az, программа лагеря включала в себя урочные часы по азербайджанскому языку, а также развлекательные, интеллектуальные игры и состязания, различные тренинги.

В первый день мероприятия участники возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву в парке, носящим имя национального лидера в Тбилиси. Руководитель "Дманисского учебного центра" Кямран Хыдыров, выступая перед молодежью, затронул значимость лагеря с точки зрения развития азербайджанской молодежи. Сотрудник Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Сабит Мамедов подчеркнул, что развитие азербайджанской молодежи в Грузии является одним из приоритетных направлений, отметил значимость проводимых мероприятий для укрепления национальной идентичности. В различные дни проведения лагеря историк Алхан Мамедов прочитал лекцию по "Истории азербайджанцев Грузии", а адвокат Центра правовой помощи "Ганун" Али Бедиров – о "Законах и Конституции Грузии".

В период мероприятия участники ознакомились с деятельностью Дманисского музея истории, приняли участие в развлекательной программе в Дманисском национальном парке. Молодежь, посетившая затем Дманисский Сиони, была проинформирована о стоянках древних людей и археологических находках. Молодые люди также встретились с представителем Борчалинской ашугской школы ашугом Кямандаром (Гурбановым). Его выступление, посвященное азербайджанскому ашугскому искусству, пробудило у молодежи большой интерес к этому искусству. Участники лагеря Улькер Мамедова, Джаван Набиев и Хамаил Ибрагимова в интервью грузинским СМИ сказали, что лагерь представлял для них особое значение с точки зрения обретения новых друзей, получения полезных знаний, ознакомления с историческими сведениями и накопления опыта.