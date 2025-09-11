USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Фейковые сайты продают «билеты» азербайджанцам

17:53 1073

В последние дни в Азербайджане участились случаи кибермошенничества под видом онлайн-продаж билетов на театральные представления, концерты и выставки.

Об этом сообщает Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Злоумышленники действуют через фейковые сайты, как theatre-stage.live, предлагая скидки или ограниченное количество билетов, тем самым побуждая граждан к поспешным действиям. Цель — получить банковские данные и персональную информацию пользователей.

Служба электронной безопасности рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать данные банковских карт и личную информацию, покупать билеты и услуги только через официальные платформы, и при получении подозрительных уведомлений проверять их достоверность через официальные источники.

США сбросили бомбы у границы с Россией
США сбросили бомбы у границы с Россией
19:04 406
Армении о ненужности Минской группы ОБСЕ
Армении о ненужности Минской группы ОБСЕ
18:55 295
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане ФОТО
18:22 1197
Акела промахнулся
Акела промахнулся кипящий котел – Ближний Восток
15:13 3037
Как российские спецслужбы промотали деньги Кремля в Азербайджане
Как российские спецслужбы промотали деньги Кремля в Азербайджане сенсационные факты
15:45 5541
В Америке разговаривают пистолеты
В Америке разговаривают пистолеты наша корреспонденция, все еще актуально
14:49 1655
У рубля дела плохи
У рубля дела плохи
17:46 2050
Громкие аресты в Грузии
Громкие аресты в Грузии обновлено 17:22
17:22 2072
Анкарский суд вынес решение в пользу Имамоглу и Челика
Анкарский суд вынес решение в пользу Имамоглу и Челика
17:17 1907
В Турции подтвердили: обучаем сирийских военных
В Турции подтвердили: обучаем сирийских военных
16:52 1004
Лукашенко: Украина и Европа войну не выиграют
Лукашенко: Украина и Европа войну не выиграют
16:36 1776

