Фейковые сайты продают «билеты» азербайджанцам

Об этом сообщает Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В последние дни в Азербайджане участились случаи кибермошенничества под видом онлайн-продаж билетов на театральные представления, концерты и выставки.

Злоумышленники действуют через фейковые сайты, как theatre-stage.live, предлагая скидки или ограниченное количество билетов, тем самым побуждая граждан к поспешным действиям. Цель — получить банковские данные и персональную информацию пользователей.

Служба электронной безопасности рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать данные банковских карт и личную информацию, покупать билеты и услуги только через официальные платформы, и при получении подозрительных уведомлений проверять их достоверность через официальные источники.