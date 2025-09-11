Более $800 млн на оружие Украине

Швеция объявила о 20-м пакете военной поддержки Украины на 836 миллионов долларов. Об этом в сети Х сообщил министр обороны страны Пол Йонсон.

По его словам, Швеция, в частности, закупит 18 новых самоходных артиллерийских установок Archer и 155-мм боеприпасы на 327 миллионов долларов, таким образом, общий арсенал Archer в Украине возрастет до 44 систем. Йонсон подчеркнул, что украинские военные, которые используют это оружие, подтвердили его эффективность против российских целей.

«В морской сфере мы закупим материальные средства на 190 миллионов долларов. Среди прочего - мобильные береговые радиолокационные системы, новые морские вспомогательные суда с гранатометами и беспилотные системы. 32 переданные боевые катера 90-го класса получат дополнительные датчики, системы вооружения и радары», - отметил Йонсон.

Кроме того, сообщил он, шведские вооруженные силы предоставят Украине 500 мотоциклов и вспомогательное оборудование, такое как грузовики и тракторы, на сумму 12,7 миллиона долларов. Также Йонсон сообщил о «дополнительных секретных системах и проектах», которые войдут в пакет помощи.