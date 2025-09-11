USD 1.7000
EUR 1.9888
RUB 2.0028
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Более $800 млн на оружие Украине

17:57 720

Швеция объявила о 20-м пакете военной поддержки Украины на 836 миллионов долларов. Об этом в сети Х сообщил министр обороны страны Пол Йонсон.

По его словам, Швеция, в частности, закупит 18 новых самоходных артиллерийских установок Archer и 155-мм боеприпасы на 327 миллионов долларов, таким образом, общий арсенал Archer в Украине возрастет до 44 систем. Йонсон подчеркнул, что украинские военные, которые используют это оружие, подтвердили его эффективность против российских целей.

«В морской сфере мы закупим материальные средства на 190 миллионов долларов. Среди прочего - мобильные береговые радиолокационные системы, новые морские вспомогательные суда с гранатометами и беспилотные системы. 32 переданные боевые катера 90-го класса получат дополнительные датчики, системы вооружения и радары», - отметил Йонсон.

Кроме того, сообщил он, шведские вооруженные силы предоставят Украине 500 мотоциклов и вспомогательное оборудование, такое как грузовики и тракторы, на сумму 12,7 миллиона долларов. Также Йонсон сообщил о «дополнительных секретных системах и проектах», которые войдут в пакет помощи.

США сбросили бомбы у границы с Россией
США сбросили бомбы у границы с Россией
19:04 409
Армении о ненужности Минской группы ОБСЕ
Армении о ненужности Минской группы ОБСЕ
18:55 298
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане ФОТО
18:22 1199
Акела промахнулся
Акела промахнулся кипящий котел – Ближний Восток
15:13 3038
Как российские спецслужбы промотали деньги Кремля в Азербайджане
Как российские спецслужбы промотали деньги Кремля в Азербайджане сенсационные факты
15:45 5543
В Америке разговаривают пистолеты
В Америке разговаривают пистолеты наша корреспонденция, все еще актуально
14:49 1655
У рубля дела плохи
У рубля дела плохи
17:46 2051
Громкие аресты в Грузии
Громкие аресты в Грузии обновлено 17:22
17:22 2073
Анкарский суд вынес решение в пользу Имамоглу и Челика
Анкарский суд вынес решение в пользу Имамоглу и Челика
17:17 1907
В Турции подтвердили: обучаем сирийских военных
В Турции подтвердили: обучаем сирийских военных
16:52 1004
Лукашенко: Украина и Европа войну не выиграют
Лукашенко: Украина и Европа войну не выиграют
16:36 1777

ЭТО ВАЖНО

США сбросили бомбы у границы с Россией
США сбросили бомбы у границы с Россией
19:04 409
Армении о ненужности Минской группы ОБСЕ
Армении о ненужности Минской группы ОБСЕ
18:55 298
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане ФОТО
18:22 1199
Акела промахнулся
Акела промахнулся кипящий котел – Ближний Восток
15:13 3038
Как российские спецслужбы промотали деньги Кремля в Азербайджане
Как российские спецслужбы промотали деньги Кремля в Азербайджане сенсационные факты
15:45 5543
В Америке разговаривают пистолеты
В Америке разговаривают пистолеты наша корреспонденция, все еще актуально
14:49 1655
У рубля дела плохи
У рубля дела плохи
17:46 2051
Громкие аресты в Грузии
Громкие аресты в Грузии обновлено 17:22
17:22 2073
Анкарский суд вынес решение в пользу Имамоглу и Челика
Анкарский суд вынес решение в пользу Имамоглу и Челика
17:17 1907
В Турции подтвердили: обучаем сирийских военных
В Турции подтвердили: обучаем сирийских военных
16:52 1004
Лукашенко: Украина и Европа войну не выиграют
Лукашенко: Украина и Европа войну не выиграют
16:36 1777
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться