Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Впервые в Азербайджане: новая модель бизнес-образования в UNEC

18:08 409

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) сделал очередной шаг на пути построения современной модели бизнес-образования. Впервые в стране состоялось открытие программы mini-MBA, реализуемой совместно турецким Университетом Сабанджи и UNEC по инициативе и поддержке Synergia Academy.

В трехсторонней встрече, состоявшейся при участии ректора UNEC профессора Адалата Мурадова, приняли участие проректор Университета Сабанджи профессор, доктор Джем Гюнери, генеральный директор Synergia Academy Рена Эфендиева, другие представители, а также тренеры программы.

На встрече обсуждались цели, задачи и перспективы программы. Было отмечено, что целью программы является организация бизнес-образования в соответствии с требованиями рынка труда во взаимодействии с реальным сектором, а также адаптация глобальных знаний к местному контексту за счет привлечения зарубежных университетов. Было доведено до внимания, что модульная программа Mini MBA, рассчитанная на специалистов, работающих на средних и высших руководящих должностях, предпринимателей, владельцев бизнеса и вообще тех, кто хочет получить комплексные знания в сфере бизнеса, будет сочетать теоретические знания с практическим применением.

Ректор Адалат Мурадов, отметив, что программа Mini MBA является пилотным проектом в стране, подчеркнул важность создания модели бизнес-образования и формирования конкурентной среды в сфере образования. Он заявил, что программа Mini MBA предоставит знания и навыки, соответствующие международным стандартам, создав уникальную возможность для развития карьеры.

Проректор университета Сабанджи профессор, доктор Джем Гюнери отметил, что программа Mini MBA имеет стратегическое значение для образовательной и деловой экосистемы Азербайджана, и заявил, что они готовы предоставить участникам практические знания в соответствии с мировыми стандартами.

Генеральный директор Synergia Academy Рена Эфендиева отметила, что программа не только удовлетворит потребность страны в современных деловых навыках, но и послужит мостом между университетским образованием и реальным миром бизнеса. Она подчеркнула, что в программе участвуют 16 человек, а тренерами являются специалисты с местным и международным опытом.

