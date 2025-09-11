USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Словаки опять вставляют палки в европейские колеса

18:09 395

Словакия увязывает поддержку нового пакета санкций Евросоюза против России с позицией Еврокомиссии по ряду вопросов, которые Братислава считает критически важными для своих национальных интересов. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Как сообщают словацкие СМИ, Фицо заявил, что не намерен поддерживать новый санкционный пакет ЕС до тех пор, пока Еврокомиссия не предложит конкретные меры по стабилизации цен на электроэнергию в Европе.

Кроме того, в Братиславе выражают обеспокоенность климатическими целями, установленными ЕК. По словам премьера, Брюссель должен выработать более реалистичный подход, учитывающий интересы автомобильной отрасли и тяжелой промышленности.

США сбросили бомбы у границы с Россией
США сбросили бомбы у границы с Россией
19:04 416
Армении о ненужности Минской группы ОБСЕ
Армении о ненужности Минской группы ОБСЕ
18:55 301
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане ФОТО
18:22 1203
Акела промахнулся
Акела промахнулся кипящий котел – Ближний Восток
15:13 3040
Как российские спецслужбы промотали деньги Кремля в Азербайджане
Как российские спецслужбы промотали деньги Кремля в Азербайджане сенсационные факты
15:45 5545
В Америке разговаривают пистолеты
В Америке разговаривают пистолеты наша корреспонденция, все еще актуально
14:49 1655
У рубля дела плохи
У рубля дела плохи
17:46 2056
Громкие аресты в Грузии
Громкие аресты в Грузии обновлено 17:22
17:22 2077
Анкарский суд вынес решение в пользу Имамоглу и Челика
Анкарский суд вынес решение в пользу Имамоглу и Челика
17:17 1911
В Турции подтвердили: обучаем сирийских военных
В Турции подтвердили: обучаем сирийских военных
16:52 1005
Лукашенко: Украина и Европа войну не выиграют
Лукашенко: Украина и Европа войну не выиграют
16:36 1777

