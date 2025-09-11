Словаки опять вставляют палки в европейские колеса

Словакия увязывает поддержку нового пакета санкций Евросоюза против России с позицией Еврокомиссии по ряду вопросов, которые Братислава считает критически важными для своих национальных интересов. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Как сообщают словацкие СМИ, Фицо заявил, что не намерен поддерживать новый санкционный пакет ЕС до тех пор, пока Еврокомиссия не предложит конкретные меры по стабилизации цен на электроэнергию в Европе.

Кроме того, в Братиславе выражают обеспокоенность климатическими целями, установленными ЕК. По словам премьера, Брюссель должен выработать более реалистичный подход, учитывающий интересы автомобильной отрасли и тяжелой промышленности.