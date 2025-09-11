Армении о ненужности Минской группы ОБСЕ

В своем выступлении на заседании Постоянного совета ОБСЕ Ованнисян напомнил, что Минская группа и сопутствующие механизмы были созданы в начале 1990-х годов для урегулирования карабахского конфликта.

«Теперь же, по оценке сторон, необходимость в их сохранении отпала: процесс урегулирования переходит в двусторонний формат при поддержке международных документов — Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта», – отметил дипломат.

По словам постпреда, закрытие Минского процесса символизирует завершение старой эры конфронтации и открывает новый этап формирования региональных и международных форматов сотрудничества. В этой связи Армения ожидает скорого подписания и ратификации мирного соглашения, которое станет юридическим подтверждением новой реальности.

1 сентября Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что Министерский совет ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. Секретариату ОБСЕ было поручено завершить решение административных и технических вопросов, вытекающих из закрытия Минской группы, не позднее 1 декабря 2025 года. Кроме того, «все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утрачивают силу и не подлежат применению», отмечал МИД Азербайджана.