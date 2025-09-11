Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию

В сентябре прошлого года молодую азербайджанку Айсу Мурадову при спорных обстоятельствах депортировали из Германии. Тем не менее спустя год девушка вернулась в европейскую страну и готовится продолжить свое прерванное образование. Об этом сообщил руководитель лагеря для беженцев в городе Линден Эльмар Шауб в интервью газете Frankfurter Rundschau.
Шауб не скрывал своей радости по поводу возвращения Айсу и добавил к своему короткому сообщению в газету несколько смайликов.
Он отметил, что со следующей недели Айсу продолжит обучение на курсах по уходу за пожилыми людьми в Линдене. Мурадова уже вернулась в свою комнату в общежитии для девушек и молодых женщин.
В сентябре 2024 года, когда Айсу было 19 лет, она пришла на прием к Шаубу в иммиграционную службу округа, рассчитывая получить разрешение на работу для прохождения обучения. Однако сотрудники полиции сообщили девушке, что она будет депортирована.
Данное дело вызвало обеспокоенность среди местных жителей. Год назад перед зданием регионального совета Гессена прошли протесты, о чем сообщал haqqin.az.
Согласно законодательству Германии, после депортации устанавливается запрет на повторный въезд сроком на 30 месяцев. Этот срок может быть сокращен при наличии контракта на обучение, жилье, сертификата о знании языка (уровень B1) и бюджета в 8000 евро. Все эти условия Мурадовой были выполнены.
Опасаясь жестокого обращения со стороны отца, Айсу жила в Баку в семье, предоставленной ей женским приютом. После потерянного года она начинает новую жизнь с новыми перспективами.
В прошлом году протесты против депортации Айсу в земле Гессен вызвали широкий общественный резонанс в Германии. Айсу прибыла в страну вместе с родителями, но ее отец был депортирован за совершенное преступление. Мать девушки исчезла, оставив 16-летнюю Айсу одну.
Как пишет немецкая пресса, юная азербайджанка считалась по местным законам несовершеннолетней без опеки взрослых. Однако Айсу проявила невероятную настойчивость и трудолюбие: выучила немецкий язык, окончила школу в Вецларе и планировала начать обучение на курсах медсестер в Линдене.