Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию

В сентябре прошлого года молодую азербайджанку Айсу Мурадову при спорных обстоятельствах депортировали из Германии. Тем не менее спустя год девушка вернулась в европейскую страну и готовится продолжить свое прерванное образование. Об этом сообщил руководитель лагеря для беженцев в городе Линден Эльмар Шауб в интервью газете Frankfurter Rundschau.

Шауб не скрывал своей радости по поводу возвращения Айсу и добавил к своему короткому сообщению в газету несколько смайликов.

Он отметил, что со следующей недели Айсу продолжит обучение на курсах по уходу за пожилыми людьми в Линдене. Мурадова уже вернулась в свою комнату в общежитии для девушек и молодых женщин.