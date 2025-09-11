USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

ХАМАС заявил, что Израиль объявил войну мусульманским странам

20:09

Удар Израиля по руководству палестинского движения ХАМАС в Дохе является объявлением войны всем арабским и исламским государствам, заявил член политбюро движения Фаузи Бархум.

«Совершенное Израилем преступление - это не просто нападение на Катар, но открытое объявление войны всем арабским и исламским странам, а также угроза стабильности всего региона», – утверждает Бархум, текст его выступления опубликован в Telegram-канале ХАМАС.

Он также считает, что Вашингтон причастен к израильской атаке на руководство палестинского движения.

«Мы заявляем, что администрация США – соучастник этого преступления», – сказал представитель ХАМАС.

По его словам, этот удар стал настоящим «убийством всего переговорного процесса», поскольку был нанесен в тот момент, когда руководство движения обсуждало предложение президента США Дональда Трампа о перемирии в секторе Газа.

Представитель движения сообщил, что жена лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи, его невестка и внуки получили ранения в результате удара. О состоянии самого аль-Хейи Бархум не сообщил. На фотографиях с церемонии похорон погибших в Катаре, опубликованных в Telegram-канале ХАМАС, лидер движения также не был запечатлен.

Ранее издание Asharq Al Awsat со ссылкой на источники в ХАМАС сообщило, что двое членов политбюро получили ранения при атаке Израиля по Дохе, один из них находится в критическом состоянии. Пострадавшие сейчас проходят лечение в частной клинике Катара под усиленной охраной, их имена пока не разглашаются.

9 сентября в Дохе произошла серия взрывов. Пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС при поддержке Службы общей безопасности нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД, погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. Движение ХАМАС опровергло сообщения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сотрудника катарских сил безопасности и сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи.

Поляки зашевелились после российских беспилотников
Поляки зашевелились после российских беспилотников
21:06 648
Европейцы заставили Россию объясняться
Европейцы заставили Россию объясняться
20:48 1180
Турция о совместных интересах с Арменией
Турция о совместных интересах с Арменией обновлено 20:29
20:29 3507
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited громкое дело
18:26 3733
Трагедия французского бунта
Трагедия французского бунта горячая тема, все еще актуально
15:24 2616
США будут лишать виз за оправдание смерти соратника Трампа
США будут лишать виз за оправдание смерти соратника Трампа обновлено 19:59
19:59 5463
США сбросили бомбы у границы с Россией
США сбросили бомбы у границы с Россией
19:04 3778
Армения о ненужности Минской группы ОБСЕ
Армения о ненужности Минской группы ОБСЕ
18:55 1478
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане ФОТО
18:22 3198
Акела промахнулся
Акела промахнулся кипящий котел – Ближний Восток
15:13 3829
В Америке разговаривают пистолеты
В Америке разговаривают пистолеты наша корреспонденция, все еще актуально
14:49 1894

