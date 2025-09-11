Искусственный интеллект возглавил министерство

Албания назначит на должность министра модель искусственного интеллекта Diella, которая будет отвечать за государственные закупки, сообщил премьер-министр Албании Эди Рама в интервью изданию Politico.
«Diella – первый член правительства, который существует только виртуально. Он создан на базе ИИ», – заявил Рама.
Премьер также назвал ИИ-модель Diella шагом к «на 100% неподкупной» системе госзакупок.
Модель уже интегрирована в цифровую платформу e-Albania, через которую предоставляется большинство государственных услуг.
Искусственный интеллект в Албании активно применяется и в других сферах — от контроля за закупками до выявления нелегальной застройки и обнаружения нарколабораторий в сельской местности.