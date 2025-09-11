USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Европейцы заставили Россию объясняться

20:48 1185

Министерства иностранных дел Швеции, Чехии и Эстонии вызвали послов России и временных поверенных в делах этой страны в связи с нарушением российскими беспилотниками воздушного пространства Польши, сообщили российские СМИ.

«Сегодня, 11 сентября, Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме. Это было сделано в знак протеста против нарушения Россией воздушного пространства Польши 10 сентября», – говорится в пресс-релизе шведского ведомства.

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и решительно осудило нарушения воздушного пространства Польши российскими боевыми дронами.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский также принял решение вызвать посла РФ в республике Александра Змеевского.

«Чехия полностью поддерживает Польшу», – заявил Липавский.

Отмечается, что Змеевский беседовал с заместителем министра иностранных дел Чехии Яном Марианом. Беседа продлилась 15 минут.

21:06 653
20:48 1186
20:29 3511
18:26 3736
15:24 2617
19:59 5465
19:04 3779
18:55 1479
18:22 3199
15:13 3829
14:49 1894

