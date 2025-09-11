USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Поляки зашевелились после российских беспилотников

Поляки зашевелились после российских беспилотников

Представители польской армии отправятся в Украину для изучения методов борьбы с дронами, сообщил агентству Reuters информированный источник.

После событий ночи 10 сентября в разных регионах Польши были обнаружены обломки 15 российских беспилотников из примерно двух десятков, пересекших границу. На следующий день источник агентства сообщил, что польские военные отправятся в Украину для обучения методам противодействия дронам под руководством местных специалистов.

В четверг главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский и начальник Генштаба Польши Висла Кукула обсудили правила обмена информацией о воздушных угрозах.

По данным польских ВС, стороны обсудили перспективы сотрудничества в области внедрения технологий и эффективного применения беспилотных разведывательно-ударных комплексов на поле боя.

«Польша остается солидарным союзником Украины и готова и в дальнейшем оказывать ей поддержку, чтобы совместно противостоять российской агрессии», – подчеркнули в ВС Польши.

В ночь на 10 сентября Россия выпустила по территории Польши 19 ударных беспилотников, которые проникли в воздушное пространство страны через Украину и Беларусь. Польской системе ПВО удалось перехватить лишь четыре из них. Чтобы отразить угрозу, в воздух подняли истребители Польши и Нидерландов.

Позднее на польской территории были обнаружены обломки семи российских дронов, предположительно, модели «Герань», а также неустановленной ракеты. В Москве заявили, что не наносили удары по польской территории, однако не объяснили, каким образом дроны оказались в польском воздушном пространстве.

