USD 1.7000
EUR 1.9888
RUB 2.0028
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!

главное на этот час
Отдел информации
21:02 683

Первая стадия поставок российского газа в Иран через территорию Азербайджана может начаться уже через несколько месяцев. Об этом 8 сентября заявил посол исламской республики в России Казем Джалали на церемонии открытия 19-й Международной выставки Iranplast в Тегеране. Слова дипломата приводит агентство Tasnim.

По словам Джалали, в середине сентября в Тегеран должна прибыть российская делегация. В ходе встречи представители двух стран намерены обсудить последний нерешенный вопрос, а именно цену на поставляемый газ.

«На следующей неделе российские чиновники из энергетического сектора приедут в Тегеран, чтобы завершить обсуждение вопроса об импорте газа из России. Все вопросы, за исключением вопроса цены, уже решены», — сообщил посол.

Сенсационное заявление иранского посла

Тегеран и Москва предметно обсуждают тему поставок газа с лета 2024 года. В июне 2024 года «Газпром» и Национальная газовая компания Ирана (National Iranian Gas Company, NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из России в Иран.

В январе 2025 года по итогам визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию министр энергетики РФ Сергей Цивилев раскрыл важные детали будущих поставок. По его словам, на первом этапе транспортировка будет осуществляться транзитом через Азербайджан (ранее рассматривался и центральноазиатский маршрут) по существующим газопроводам, с последующим увеличением объемов на следующих стадиях.

В апреле 2025 года в рамках 18-го заседания российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству тот же Цивилев заявил, что первые поставки российского газа через существующую инфраструктуру в Азербайджане могут начаться уже в 2025 году в объеме до 1,8 миллиарда кубометров в год. Для их организации планируется использовать действующие магистральные газопроводы:

Да и Сергей Цивилев косвенно продолжает

газопровод Гаджикабул (Кази-Магомед) – Ширвановка – Моздок, соединяющий Россию и Азербайджан;

газопровод Гаджикабул – Астара – Абадан между Азербайджаном и Ираном.

Объявление о договоренности по поставкам российского газа через Азербайджан произошло на фоне обострения отношений между Баку и Москвой. Примечательно, что азербайджанская сторона никак не комментирует свое участие в этой сделке: нет сведений о том, что Баку участвует в переговорах в качестве транзитной страны. Тем не менее иранская сторона уже не в первый раз подчеркивает, что «все вопросы, за исключением цены, согласованы».

Остается неясным, откуда у Тегерана такой оптимизм в условиях серьезной политической напряженности между Москвой и Баку. С одной стороны, Азербайджан как транзитная страна действительно может получить выгоду от транспортировки российского газа в Иран, но в любом случае сделка требует участия Баку в переговорах и согласования условий.

А вот для второй и третьей стадий потребуется строительство новых газопроводов через территорию Азербайджана

Кроме того, стоит учитывать, что планы России предполагают в будущем поставки в Иран огромных объемов — до 50 миллиардов кубометров газа в год. Такие объемы могут стать реальными на втором и третьем этапах.

Посол Джалали отметил, что для первой стадии, то есть поставок объемом 1,8–2 миллиарда кубометров в год, необходимая инфраструктура уже имеется. А вот для второй и третьей стадий потребуется строительство новых газопроводов через территорию Азербайджана. По его словам, инвестиции в этот проект возьмет на себя Россия. Детали второй и третьей стадий дипломат раскрывать не стал.

Поляки зашевелились после российских беспилотников
Поляки зашевелились после российских беспилотников
21:06 661
Европейцы заставили Россию объясняться
Европейцы заставили Россию объясняться
20:48 1192
Турция о совместных интересах с Арменией
Турция о совместных интересах с Арменией обновлено 20:29
20:29 3514
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited громкое дело
18:26 3737
Трагедия французского бунта
Трагедия французского бунта горячая тема, все еще актуально
15:24 2617
США будут лишать виз за оправдание смерти соратника Трампа
США будут лишать виз за оправдание смерти соратника Трампа обновлено 19:59
19:59 5466
США сбросили бомбы у границы с Россией
США сбросили бомбы у границы с Россией
19:04 3783
Армения о ненужности Минской группы ОБСЕ
Армения о ненужности Минской группы ОБСЕ
18:55 1481
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане ФОТО
18:22 3200
Акела промахнулся
Акела промахнулся кипящий котел – Ближний Восток
15:13 3829
В Америке разговаривают пистолеты
В Америке разговаривают пистолеты наша корреспонденция, все еще актуально
14:49 1895

ЭТО ВАЖНО

Поляки зашевелились после российских беспилотников
Поляки зашевелились после российских беспилотников
21:06 661
Европейцы заставили Россию объясняться
Европейцы заставили Россию объясняться
20:48 1192
Турция о совместных интересах с Арменией
Турция о совместных интересах с Арменией обновлено 20:29
20:29 3514
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited громкое дело
18:26 3737
Трагедия французского бунта
Трагедия французского бунта горячая тема, все еще актуально
15:24 2617
США будут лишать виз за оправдание смерти соратника Трампа
США будут лишать виз за оправдание смерти соратника Трампа обновлено 19:59
19:59 5466
США сбросили бомбы у границы с Россией
США сбросили бомбы у границы с Россией
19:04 3783
Армения о ненужности Минской группы ОБСЕ
Армения о ненужности Минской группы ОБСЕ
18:55 1481
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане
Еще одна американская IT-компания открыла офис в Азербайджане ФОТО
18:22 3200
Акела промахнулся
Акела промахнулся кипящий котел – Ближний Восток
15:13 3829
В Америке разговаривают пистолеты
В Америке разговаривают пистолеты наша корреспонденция, все еще актуально
14:49 1895
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться