Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!

Первая стадия поставок российского газа в Иран через территорию Азербайджана может начаться уже через несколько месяцев. Об этом 8 сентября заявил посол исламской республики в России Казем Джалали на церемонии открытия 19-й Международной выставки Iranplast в Тегеране. Слова дипломата приводит агентство Tasnim. По словам Джалали, в середине сентября в Тегеран должна прибыть российская делегация. В ходе встречи представители двух стран намерены обсудить последний нерешенный вопрос, а именно цену на поставляемый газ. «На следующей неделе российские чиновники из энергетического сектора приедут в Тегеран, чтобы завершить обсуждение вопроса об импорте газа из России. Все вопросы, за исключением вопроса цены, уже решены», — сообщил посол.

Тегеран и Москва предметно обсуждают тему поставок газа с лета 2024 года. В июне 2024 года «Газпром» и Национальная газовая компания Ирана (National Iranian Gas Company, NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из России в Иран. В январе 2025 года по итогам визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию министр энергетики РФ Сергей Цивилев раскрыл важные детали будущих поставок. По его словам, на первом этапе транспортировка будет осуществляться транзитом через Азербайджан (ранее рассматривался и центральноазиатский маршрут) по существующим газопроводам, с последующим увеличением объемов на следующих стадиях. В апреле 2025 года в рамках 18-го заседания российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству тот же Цивилев заявил, что первые поставки российского газа через существующую инфраструктуру в Азербайджане могут начаться уже в 2025 году в объеме до 1,8 миллиарда кубометров в год. Для их организации планируется использовать действующие магистральные газопроводы:

газопровод Гаджикабул (Кази-Магомед) – Ширвановка – Моздок, соединяющий Россию и Азербайджан; газопровод Гаджикабул – Астара – Абадан между Азербайджаном и Ираном. Объявление о договоренности по поставкам российского газа через Азербайджан произошло на фоне обострения отношений между Баку и Москвой. Примечательно, что азербайджанская сторона никак не комментирует свое участие в этой сделке: нет сведений о том, что Баку участвует в переговорах в качестве транзитной страны. Тем не менее иранская сторона уже не в первый раз подчеркивает, что «все вопросы, за исключением цены, согласованы». Остается неясным, откуда у Тегерана такой оптимизм в условиях серьезной политической напряженности между Москвой и Баку. С одной стороны, Азербайджан как транзитная страна действительно может получить выгоду от транспортировки российского газа в Иран, но в любом случае сделка требует участия Баку в переговорах и согласования условий.