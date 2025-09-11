Нетаньяху подвел черту под Палестиной

Израиль не допустит создания палестинского государства и продолжит заселение земель Западного берега реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы выполним наше обещание, что палестинского государства не будет, это место принадлежит нам. Мы позаботимся о нашем наследии, нашей земле и нашей безопасности», - сказал Нетаньяху во время выступления на мероприятии в поселении Маале-Адумим.

В мае израильское правительство утвердило план строительства 22 новых еврейских поселений на Западном берегу Иордана. Этот шаг направлен на расширение поселенческой инфраструктуры и укрепление стратегических позиций Израиля в регионе.

Согласно официальной позиции Тель-Авива, земли Западного берега, за исключением Восточного Иерусалима, находятся под «временным военным контролем». Формально Израиль не объявлял об аннексии этих территорий.