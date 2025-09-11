Армения - России: не брат ты мне

«Сейчас совсем другие отношения с Россией – партнерские. Отношение России к Армении – не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы в действительности добивались последние четыре года», – сказал Хачатурян в интервью RTVI.

Президент подчеркнул, что в Ереване рассчитывают на то, что российские партнеры будут уважать независимые решения армянских властей. Он также прокомментировал заявление вице-премьера России Алексея Оверчука о том, что Армения должна сделать выбор между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. По мнению Хачатуряна, экономика Армении является диверсифицированной и не сводится к однозначному выбору.

«Это Оверчуку надо вопрос задавать, что это означает. По крайней мере, сейчас никто нам не говорит, и ничего мы не нарушаем. Те условия, которые с ЕАЭС, – мы работаем по этим условиям. Те условия, которые есть с Евросоюзом в экономическом смысле, – мы работаем. По крайней мере, до сих пор никаких проблем не возникало», – пояснил армянский президент.