USD 1.7000
EUR 1.9888
RUB 2.0028
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Армения - России: не брат ты мне

22:18 1551

Армянский президент Ваагн Хачатурян заявил, что Россия больше не воспринимает Армению как «младшего брата», между странами установились партнерские отношения.

«Сейчас совсем другие отношения с Россией – партнерские. Отношение России к Армении – не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы в действительности добивались последние четыре года», – сказал Хачатурян в интервью RTVI.

Президент подчеркнул, что в Ереване рассчитывают на то, что российские партнеры будут уважать независимые решения армянских властей. Он также прокомментировал заявление вице-премьера России Алексея Оверчука о том, что Армения должна сделать выбор между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. По мнению Хачатуряна, экономика Армении является диверсифицированной и не сводится к однозначному выбору.

«Это Оверчуку надо вопрос задавать, что это означает. По крайней мере, сейчас никто нам не говорит, и ничего мы не нарушаем. Те условия, которые с ЕАЭС, – мы работаем по этим условиям. Те условия, которые есть с Евросоюзом в экономическом смысле, – мы работаем. По крайней мере, до сих пор никаких проблем не возникало», – пояснил армянский президент.

ООН на стороне Катара
ООН на стороне Катара обновлено 23:29
23:29 2397
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку наше поле зрения
22:47 702
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию все еще актуально
20:00 4232
Поляки пытаются отрезвить Трампа
Поляки пытаются отрезвить Трампа
22:56 805
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан! главное на этот час
21:02 2657
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited громкое дело
18:26 5154
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
22:48 1002
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
22:34 983
Лукашенко поблагодарил Америку
Лукашенко поблагодарил Америку видео; обновлено 22:27
22:27 3299
Нетаньяху подвел черту под Палестиной
Нетаньяху подвел черту под Палестиной
22:10 1300
Поляки зашевелились после российских беспилотников
Поляки зашевелились после российских беспилотников
21:06 2220

ЭТО ВАЖНО

ООН на стороне Катара
ООН на стороне Катара обновлено 23:29
23:29 2397
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку наше поле зрения
22:47 702
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию все еще актуально
20:00 4232
Поляки пытаются отрезвить Трампа
Поляки пытаются отрезвить Трампа
22:56 805
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан! главное на этот час
21:02 2657
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited громкое дело
18:26 5154
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
22:48 1002
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
22:34 983
Лукашенко поблагодарил Америку
Лукашенко поблагодарил Америку видео; обновлено 22:27
22:27 3299
Нетаньяху подвел черту под Палестиной
Нетаньяху подвел черту под Палестиной
22:10 1300
Поляки зашевелились после российских беспилотников
Поляки зашевелились после российских беспилотников
21:06 2220
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться