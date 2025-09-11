Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку

Окружной суд Нью-Йорка приговорил Надин Менендес (Арсланян), жену бывшего сенатора Боба Менендеса, к 4,5 года тюрьмы за получение взяток наличными и золотом в обмен на помощь супруга в использовании его законодательных полномочий. Об этом сообщает Bloomberg.

В апреле федеральный суд присяжных в Манхэттене признал Менендес виновной по 15 обвинениям, установив ее ключевую роль в длительной схеме взяточничества вместе с мужем, бывшим главой комитета по иностранным делам Сената США.

Прокуроры предложили назначить Надин Менендес не менее семи лет лишения свободы за организацию встреч с египетскими чиновниками, передачу сообщений и участие в получении взяток, отметив ее центральную роль в преступном сговоре. Сам бывший сенатор был приговорен к 11 годам тюрьмы за аналогичные преступления; его приговор вступил в силу 17 июня текущего года.

Во время оглашения приговора 58-летняя Надин со слезами заявила: «Муж управлял мной, как марионеткой. Я слепо ему доверяла».

Суд также постановил конфисковать $922 тыс., при этом ей разрешили оставаться на свободе до июля следующего года для прохождения медицинских процедур.

По версии обвинения, Надин получала сотни тысяч долларов, золотые слитки, конверты с наличными и «фиктивные работы» в обмен на обещания влиять на решения мужа в интересах коррупционеров. Судья отметил, что она «не была невинным наблюдателем». В то же время Боб Менендес в письме из тюрьмы просил смягчить наказание для супруги, ссылаясь на ее травмы и пережитое жестокое обращение. Оба намерены обжаловать свои приговоры.