USD 1.7000
EUR 1.9888
RUB 2.0028
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку

22:48 1005

Окружной суд Нью-Йорка приговорил Надин Менендес (Арсланян), жену бывшего сенатора Боба Менендеса, к 4,5 года тюрьмы за получение взяток наличными и золотом в обмен на помощь супруга в использовании его законодательных полномочий. Об этом сообщает Bloomberg.

В апреле федеральный суд присяжных в Манхэттене признал Менендес виновной по 15 обвинениям, установив ее ключевую роль в длительной схеме взяточничества вместе с мужем, бывшим главой комитета по иностранным делам Сената США.

Прокуроры предложили назначить Надин Менендес не менее семи лет лишения свободы за организацию встреч с египетскими чиновниками, передачу сообщений и участие в получении взяток, отметив ее центральную роль в преступном сговоре. Сам бывший сенатор был приговорен к 11 годам тюрьмы за аналогичные преступления; его приговор вступил в силу 17 июня текущего года.

Во время оглашения приговора 58-летняя Надин со слезами заявила: «Муж управлял мной, как марионеткой. Я слепо ему доверяла».

Суд также постановил конфисковать $922 тыс., при этом ей разрешили оставаться на свободе до июля следующего года для прохождения медицинских процедур.

По версии обвинения, Надин получала сотни тысяч долларов, золотые слитки, конверты с наличными и «фиктивные работы» в обмен на обещания влиять на решения мужа в интересах коррупционеров. Судья отметил, что она «не была невинным наблюдателем». В то же время Боб Менендес в письме из тюрьмы просил смягчить наказание для супруги, ссылаясь на ее травмы и пережитое жестокое обращение. Оба намерены обжаловать свои приговоры.

ООН на стороне Катара
ООН на стороне Катара обновлено 23:29
23:29 2400
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку наше поле зрения
22:47 706
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию все еще актуально
20:00 4234
Поляки пытаются отрезвить Трампа
Поляки пытаются отрезвить Трампа
22:56 807
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан! главное на этот час
21:02 2659
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited громкое дело
18:26 5156
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
22:48 1006
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
22:34 985
Лукашенко поблагодарил Америку
Лукашенко поблагодарил Америку видео; обновлено 22:27
22:27 3301
Нетаньяху подвел черту под Палестиной
Нетаньяху подвел черту под Палестиной
22:10 1300
Поляки зашевелились после российских беспилотников
Поляки зашевелились после российских беспилотников
21:06 2220

ЭТО ВАЖНО

ООН на стороне Катара
ООН на стороне Катара обновлено 23:29
23:29 2400
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку наше поле зрения
22:47 706
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию все еще актуально
20:00 4234
Поляки пытаются отрезвить Трампа
Поляки пытаются отрезвить Трампа
22:56 807
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан! главное на этот час
21:02 2659
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited громкое дело
18:26 5156
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
22:48 1006
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
22:34 985
Лукашенко поблагодарил Америку
Лукашенко поблагодарил Америку видео; обновлено 22:27
22:27 3301
Нетаньяху подвел черту под Палестиной
Нетаньяху подвел черту под Палестиной
22:10 1300
Поляки зашевелились после российских беспилотников
Поляки зашевелились после российских беспилотников
21:06 2220
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться