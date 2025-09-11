План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку

Американо-израильская стратегия «разоружения «Хезболлы» в Ливане, о которой стало известно благодаря публикации турецкого сайта Harici и комментариям российского исследователя Дениса Коркудинова, рисует картину беспрецедентного проекта стоимостью 14,2 миллиарда долларов. Согласно утверждениям исследователя, документ с грифом «совершенно секретно», якобы поступивший из Пентагона, представляет собой детальный план, включающий военные, правовые, экономические и информационные меры. По словам Коркудинова, 70 процентов бюджета программы предназначено на гуманитарную и экономическую помощь, и лишь 17 процентов — на военные нужды. Такой расклад, как отмечает исследователь, отражает стратегический сдвиг от силового решения к попытке устранить социально-экономические причины, питающие поддержку «Хезболлы» в Южном Ливане. Остальные средства планируется направить на медийные кампании, восстановление разрушенных территорий и создание альтернативных структур гражданского управления.

Особое внимание уделяется инфраструктуре программы. К 15 ноября 2025 года должны быть открыты пять центров сбора оружия в Марджаюне, Бент-Джебейле, Хасбии, Набатии и Баальбеке, которые будут находиться под совместным контролем ливанской армии и сил специальных операций США. Там боевикам «Хезболлы» будет предложено сдать оружие за щедрые компенсации: по 20 тысяч долларов за единицу тяжелого вооружения и 5 тысяч долларов - за каждую единицу личного оружия. Параллельно предусматривается запуск радиостанции «Новый голос Ливана» и проведение активной кампании в социальных сетях против руководства «Хезболлы». Программа получила название «Золотой щит» и включает создание специальной оперативной группы из американских военных, а также масштабную систему грантов и социальных проектов. В публикации Harici подчеркивается, что подлинность документов остается неподтвержденной, однако многие детали совпадают с предложениями американского посла в Турции Тома Барака, который неоднократно заявлял о необходимости не силового, а комплексного подхода.

«Нет гарантий, что принудительное разоружение «Хезболлы» сработает, - говорил Барак после посещений Ливана. - Нужно предложить альтернативы ее активистам и сторонникам, работающим в гражданских структурах». По словам посла США в Турции, масштабная программа восстановления Южного Ливана и долины Бекаа может способствовать постепенному отрыву населения от «Хезболлы». США ведут переговоры с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами, добиваясь от них значительных финансовых обязательств по восстановлению Ливана в обмен на прекращение деятельности военной структуры «Хезболлы». Таким образом, речь идет о попытке создать региональную коалицию, готовую финансировать переформатирование ливанской политической и социальной системы.