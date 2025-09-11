Поляки пытаются отрезвить Трампа

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп уже должен понимать, что российский лидер Владимир Путин пренебрегает им и не планирует завершать войну против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью PBS.

«Президенту Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним. Вместо прекращения огня, на которое надеялись перед саммитом на Аляске, и серьезных мирных переговоров Путин запускает только больше и больше беспилотников – сначала против Украины, а теперь и против НАТО», – подчеркнул министр.

Министр выразил надежду, что по завершении этого процесса будут предприняты решительные и скоординированные меры, которые помогут Путину понять — его амбиции «по возрождению Российской империи обречены на провал».

Сикорский подчеркнул, что Польша поддерживает усилия по дипломатическому урегулированию российско-украинской войны и искренне желает скорейшего мира для Украины.

«Но, по нашему мнению, Путин отреагирует только на сильные шаги. Путин слишком долго злоупотреблял доброй волей президента Трампа», – указал польский министр.

