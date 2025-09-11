Зеленский и спецпредставитель Трампа обсудили поставки Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем президента США Китом Келлогом сотрудничество по финансированию закупок систем Patriot и совместному производству дронов и оружия. Об этом Зеленский сообщил в соцсети X по итогам встречи.

Глава государства отметил, что речь шла о «различных векторах сотрудничества», включая проекты в рамках инициативы PURL по финансированию производства и закупке систем Patriot, а также двусторонние соглашения о «совместном производстве дронов и оружия».

«Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно быстрее появилась возможность встретиться на уровне лидеров и завершить эту войну. Трехсторонний формат лидеров, безусловно, наиболее эффективен», – подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили вопрос возвращения похищенных украинских детей и международное сотрудничество в этом направлении. Кроме того, украинский лидер выразил соболезнования в связи с убийством американского консервативного активиста Чарли Кирка и поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку и реакцию на убийство украинки Ирины Заруцкой в Северной Каролине.

«Также готовимся к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обсудили запланированные мероприятия, координацию между Украиной и США и работу в рамках коалиции желающих. Отрабатываем потенциальные встречи и различные форматы», – подытожил Зеленский.

Напомним, программа PURL стартовала 14 июля по инициативе Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В рамках этой схемы страны-союзники приобретают для Украины вооружение из запасов США.