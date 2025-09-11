Решительный Путин против бездарного НАТО

USD 1.7000
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
23:14 805

Атака российских беспилотников на Польшу стала вызовом не только Варшаве, но и всему Североатлантическому альянсу, превратившись в демонстрацию уязвимости системы коллективной безопасности.

Владимир Путин действует с уверенностью в своей безнаказанности: за сотнями ударов по Украине последовала провокация против страны НАТО, и Кремль исходит из того, что решительных ответных мер США и их союзников не последует. Дональд Трамп ограничился заявлениями о недовольстве ситуацией, не подкрепив их действиями и сроками, что лишь укрепляет Москву в убеждении: время играет в ее пользу.

Путин действует с уверенностью в своей безнаказанности: за сотнями ударов по Украине последовала провокация против страны НАТО

Факты говорят сами за себя. В польское воздушное пространство вторглись как минимум два десятка иранских дронов «Гербер», но сбить удалось лишь несколько из них. Истребители F-35 из Нидерландов и Дании запускали ракеты AIM-9X Sidewinder стоимостью почти три миллиона долларов каждая против целей, чья цена едва достигает 20 тысяч долларов. Фотографии обломков этих ракет мгновенно разошлись по социальным сетям, подчеркнув колоссальный дисбаланс — цель дешевле средства ее поражения в сотни раз. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что атака выявила слабые места в системе ПВО НАТО: она сработала, но не настолько эффективно, чтобы предотвратить массовое вторжение беспилотников.

Американское издание Bloomberg выделяет пять ключевых выводов из случившегося.

Первый — больше никто не может считать фантастическим сценарий, при котором Россия атакует одну из стран НАТО.

Второй — если Москве позволят добиться целей на Украине, дроны станут лишь одним из многочисленных инструментов ее давления на Европу.

Третий — Североатлантический альянс слишком зависим от дорогостоящих самолетов и ракет, чтобы сдерживать массовые атаки БПЛА: эксперт Филлипс О’Брайен предупреждает, что при сотнях дронов и ракет в течение одной ночи оборона НАТО окажется беспомощной.

НАТО встретило дешевые российские дроны супердорогими ракетами AIM-9X Sidewinder

Четвертый — для Кремля вовсе не обязательно вводить войска: диверсии, кибератаки и массированные удары беспилотниками способны парализовать страны альянса.

Пятый — решающим станет ответ США: проявят ли они безусловную преданность защите Польши или ограничатся дипломатическими формулами?

Экс-командир батальона «Айдар» Евгений Дикий назвал атаку «разведкой-провокацией», проведенной с хирургической точностью. Дроны облетели две станции дальнего радиолокационного наблюдения, три авиабазы и стратегическое шоссе, по которому идет военная помощь Украине. Случайность исключена: это была проверка готовности ПВО и взаимодействия союзников. По словам Дикого, Россия получила ценнейшие данные о военной инфраструктуре и уровне реакции НАТО, а политический результат оказался еще значительнее: альянс ограничился консультациями по 4-й статье, и Кремль сделал вывод, что даже 5-я статья не гарантирует автоматического применения.

Особое внимание вызывает тот факт, что все сбитые дроны уничтожили не польские F-16, а союзные самолеты. По словам Дикого, причина не в недостаточной подготовке польских пилотов, а в отсутствии политического приказа. Это стало еще одним сигналом: НАТО действует медленно и несогласованно, позволяя Москве расставлять акценты.

Келлог находился в воздухе в момент удара

Телеканал CNN добавляет к этой картине новый штрих: в момент атаки в польском воздушном пространстве находился самолет спецпредставителя президента США по Украине генерала Кита Келлога. Его визит не отменили, и представитель Дональда Трампа фактически оказался в зоне риска. Неизвестно, знали ли об этом в Кремле, но сам факт придает операции дополнительное политическое измерение.

Таким образом, всего одним налетом Москва решила несколько задач: испытала ПВО НАТО, продемонстрировала уязвимость альянса, усилила давление на Украину, посеяла сомнения в готовности США защищать союзников и показала всему миру, что проверять «бумажного тигра» на прочность не только можно, но и нужно.

Этот сигнал прозвучал одновременно в Брюсселе, Вашингтоне и Варшаве, и от ответа Запада теперь зависит, станет ли он началом новой фазы противостояния или очередным эпизодом привычной пассивности.

