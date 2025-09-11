Освобожденный Лукашенко оппозиционер отказался покидать Беларусь

Один из самых известных белорусских политзаключенных, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, после освобождения отказался выехать в Литву вместе с другими заключенными, помилованными по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель белорусской оппозиции в изгнании Франак Вечерко, передает Reuters.

«Это настоящая драма, потому что Николай Статкевич наотрез отказался покидать Беларусь, и его пытаются вытеснить», — сказал Вечерко. По его словам, политик попытался вернуться в страну, однако был остановлен на границе. «Это показывает, насколько жесток режим: людям не оставили выбора — остаться или уехать», — добавил он.

Литовское общественное телевидение LRT со ссылкой на пограничников подтвердило эту информацию, сообщив, что Статкевич покинул нейтральную зону на границе и направился обратно в Беларусь.

Николай Статкевич, участвовавший в президентских выборах 2010 года, был арестован перед выборами 2020-го и содержался в колонии для рецидивистов без связи с внешним миром. В декабре 2021 года его приговорили к 14 годам заключения по обвинению в организации массовых беспорядков.

11 сентября стало известно, что Александр Лукашенко согласился освободить 52 политзаключенных. Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что они «благополучно пересекли литовскую границу», и поблагодарил США и президента Дональда Трампа за посредничество, но подчеркнул, что в белорусских тюрьмах остаются еще более тысячи противников режима.

Среди освобожденных оказались как белорусские оппозиционеры, так и иностранные граждане. В частности, на свободу вышли 14 иностранцев: шесть граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также граждане Франции и Великобритании. В числе освобожденных также была Елена Романовскене, заведующая маркетинговой службой санатория «Беларусь» в Друскининкае, осужденная в 2024 году на шесть лет по обвинению в шпионаже. В ответ на этот шаг США сняли санкции с национального перевозчика Беларуси — авиакомпании «Белавиа».

В июне Лукашенко освободил 16 политзаключенных после встречи в Минске со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Тогда на свободу вышел оппозиционер Сергей Тихановский, арестованный в 2020 году перед президентскими выборами.