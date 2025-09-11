USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Президент Бразилии отыгрывается на своем предшественнике

11 сентября 2025, 23:47

Федеральный верховный суд Бразилии признал экс-президента страны Жаира Болсонару виновным в организации заговора с участием военных с целью не допустить прихода к власти действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Это произошло после того, как член суда Кармен Люсия третьей из пяти судей поддержала обвинительный приговор.

«Прокуратура убедительно доказала, что группа (заговорщиков) под руководством Жаира Мессиаса Болсонару, состоящая из ключевых членов его правительства, вооруженных сил и разведывательных органов, разработала и реализовала план нападения на демократические институты с целью подорвать законную передачу власти по итогам выборов 2022 года», - заявила она.

Таким образом, Люсия стала третьим судьей, поддержавшим признание Болсонару виновным в попытке переворота против действующего президента. Ранее решение поддержали судьи Алешандри ди Морайс и Флавиу Дину, после чего судья Луис Фукс отдал свой голос в пользу оправдания экс-лидера республики.

Теперь предстоит голосование последнего члена суда, Кристиану Занина, однако вне зависимости от его решения большинство голосов уже подано за признание Болсонару виновным. Это означает, что Верховный суд перейдет к следующему этапу уголовного процесса - определению мер наказания для каждого из виновных в организации заговора.

Трамп об «ошибке» России
Трамп об «ошибке» России
01:15
Дроны атаковали завод «Лукойл» в Смоленске
Дроны атаковали завод «Лукойл» в Смоленске
01:36
ООН на стороне Катара
ООН на стороне Катара
11 сентября 2025, 23:29
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку
11 сентября 2025, 22:47
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию
11 сентября 2025, 20:00
Поляки пытаются отрезвить Трампа
Поляки пытаются отрезвить Трампа
11 сентября 2025, 22:56
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!
11 сентября 2025, 21:02
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited
11 сентября 2025, 18:26
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
11 сентября 2025, 22:48
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
11 сентября 2025, 22:34
Лукашенко поблагодарил Америку
Лукашенко поблагодарил Америку
11 сентября 2025, 22:27

