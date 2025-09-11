Президент Бразилии отыгрывается на своем предшественнике

Федеральный верховный суд Бразилии признал экс-президента страны Жаира Болсонару виновным в организации заговора с участием военных с целью не допустить прихода к власти действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Это произошло после того, как член суда Кармен Люсия третьей из пяти судей поддержала обвинительный приговор.

«Прокуратура убедительно доказала, что группа (заговорщиков) под руководством Жаира Мессиаса Болсонару, состоящая из ключевых членов его правительства, вооруженных сил и разведывательных органов, разработала и реализовала план нападения на демократические институты с целью подорвать законную передачу власти по итогам выборов 2022 года», - заявила она.

Таким образом, Люсия стала третьим судьей, поддержавшим признание Болсонару виновным в попытке переворота против действующего президента. Ранее решение поддержали судьи Алешандри ди Морайс и Флавиу Дину, после чего судья Луис Фукс отдал свой голос в пользу оправдания экс-лидера республики.

Теперь предстоит голосование последнего члена суда, Кристиану Занина, однако вне зависимости от его решения большинство голосов уже подано за признание Болсонару виновным. Это означает, что Верховный суд перейдет к следующему этапу уголовного процесса - определению мер наказания для каждого из виновных в организации заговора.