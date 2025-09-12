USD 1.7000
Больше снарядов: немецкий концерн строит завод в Украине

Немецкий концерн Rheinmetall построит в безопасном регионе Украины завод по производству снарядов, для которого уже выделен участок, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

Глава военного ведомства провел в Лондоне встречу с руководителем немецкой Rheinmetall AG Армином Паппергером на полях международной выставки вооружений Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI).

«Имеем эффективное сотрудничество по ряду направлений, таких как производство боеприпасов, бронетехники и решений в сфере ПВО», – написал министр в Telegram.

Он отметил, что с момента последней встречи с руководством компании удалось завершить все процедуры, необходимые для запуска нового совместного производства.

«9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны», – сообщил министр.

Стороны также обсудили развитие возможностей по ремонту и производству бронетехники. Линейка Rheinmetall имеет ряд новых образцов, которые могут усилить Силы обороны Украины, подчеркнул Шмыгаль.

«С господином Паппергером обсудили также развитие направления ПВО, в частности, как совместно развивать и совершенствовать решения, которые помогут нам эффективнее бороться с дронами противника. Спасибо Rheinmetall за оказанную поддержку и развитие совместных масштабных проектов», – добавил глава Минобороны.

